Ple al pavelló de Puig-reig per escoltar la Polifònica i l'Orquestra del Liceu

?Amb Carmen de Bizet s'obria ahir a la nit el concert de celebració del mig segle de la Polifònica de Puig-reig amb l'Orquestra del Liceu, en la seva primera visita al Berguedà. L'aniversari va fer un ple total al pavelló, on es van aplegar unes 1.300 persones, en una actuació històrica per escoltar el cor berguedà, dirigit per Josep M. Conangla i Emmanuel Niubò, acompanyat per l'emblemàtica orquestra i la batuta del mestre puig-reigenc Josep Pons, director artístic del Liceu. Ahir, a l'hora de tancar aquesta edició, continuava el recital amb peces de Verdi, Gounod, Wagner i Borodin.