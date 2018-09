Rosa Maria Arrazola guanya el premi de poesia Josep Fàbregas i Capell

La barcelonina Rosa Maria Arrazola és la guanyadora de la 25a edició del premi de poesia Josep Fàbregas i Capell, de Sallent. El jurat li va concedir el guardó pel poemari Era, que és un recull de records de les vivències de la vida en una masia. Durant l'acte, que va omplir l'auditori de l'escola de música Cal Moliner, també es va entregar a Jaume Invernon, de Ponts, l'edició del poemari Pors, que va ser el guanyador de l'edició de l'any passat.

Amb motiu del quart de segle de trajectòria del premi, va actuar el grup Coses, format per Ton Rulló, Miquel Estrada i el sallentí Jordi Fàbregas, fill del poeta que dona nom al guardó. Va ser especialment emotiva la interpretació d' Au, jovent!, una peça emblemàtica del grup Coses. A més, l'acte va tenir un record pels polítics presos i exiliats. Cadascun dels membres del jurat (mossèn Climent Forner, Montserrat Altarriba, Eduard Miró, Jordi Pàmias i Jaume Invernon) van escriure expressament per a l'ocasió, així com Jaume Marfany, exvicepresident de l'ANC, que , a més, va iniciar l'acte, com és costum amb la lectura d'un poema de Josep Fàbregas i Capell. En aquest cas, No la neguis amic, la teva terra.