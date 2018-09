Viena veurà el novembre l'estrena europea de l'obra «Contra la llibertat», del manresà Esteve Soler

Les internacionals contres d'Esteve Soler (1976) semblen tenir vida pròpia. Ho diu el mateix dramaturg manresà. Els muntatges continuen traspassant fronteres i en els propers 15 dies es podran veure cinc muntatges de la primera trilogia: Contra la democràcia de Teatro del Noctámbulo fa parada a Saragossa i Sant Sebastià; el mateix títol es representarà a Skopje, capital de Macedònia; Contra el progrés torna al Teatre Nacional de Sibiu, Romania; i la mateixa obra en versió alemanya l'acull el Consol Theater de Gelsenkirchen, en la seva vuitena temporada.

Però la nova trilogia d'Esteve Soler ja camina. Després de la trilogia de la indignació, formada per Contra el progrés, Contra l'amor i Contra la democràcia, Soler va acabar d'escriure la segona trilogia, la de la Revolució, l'estiu del 2017. Tres obres que integren Contra la llibertat, Contra la igualtat i Contra la fraternitat. El projecte per estrenar-les a Barcelona està en marxa però, abans, la primera ciutat que veurà un muntatge del nou projecte, la posada en escena de la primera d'elles, Contra la llibertat, serà Viena, el 27 de novembre.

Viena passarà a engrossir la llista de ciutats on Soler haurà estrenat obra teatral. A Àustria, a Salzburg, el dramaturg manresà ja va estrenar la primera trilogia. La peça, com explica el manresà, arribarà al teatre Werk K, que produeix l'espectacle en col·laboració amb Wiener Wortstaetten i Fabulamundi. Playwriting Europe, un programa europeu de promoció de la dramatúrgia. La dirigirà Hans Escher, amb dramatúrgia de Bernhard Studlar.

Contra la llibertat pren com a base set històries surrealistes on Soler crea escenaris que aborden la vida quotidiana en l'Europa d'avui dia. Una mare que està separada del seu fill per un mur en la frontera però que s'hi manté connectada per un cordó umbilical n'és el punt de partida. Amb Contra la llibertat i, en definitiva, amb la nova trilogia, Soler vol aproximar-se «als valors europeus de la revolució francesa i veure fins a quin punt són vigents o com s'han transformat amb el capitalisme salvatge». No deixa de ser, subratlla el dramaturg, un intent de buscar «tres peus al gat» a través de tres paraules que formen part de l'ideari europeu. La mateixa idea que subjau en conceptes teòricament positius com progrés, amor i democràcia.

Soler va començar la nova trilogia i per tant Contra la llibertat a partir d'un encàrrec del taller d'escriptura de la SGAE. Era el 2016 i el context, com a matèria crítica, era «fascinant». Des de l'ascens de «la ultradreta europea fins a la situació que es vivia a Catalunya». Un context «completament vigent que pot fer-nos pensar què vol dir llibertat. Hem vist que tot és relatiu». A les obres, però, no s'aborden països sinó situacions que busquen, remarca Soler, «que l'espectador se senti interpel·lat. Es tracta de situar en el terreny dialèctic aquestes paraules i discutir-les».

Contra la llibertat ha tingut diferents lectures dramatitzades. La primera, el 2016, a la Sala Berlanga de Madrid i, a Girona, en la presentació d'un fragment al Temporada Alta el mateix any. Després, el text ja va viatjar a Praga, Cracòvia, Atenes, Santiago de Xile i Mèxic DF. A São Paulo, aquest estiu, es va fer un cicle de lectures de les sis obres (les dues trilogies), en paral·lel a l'edició de les obres i al muntatge Contrarrevolução, al Teatro Kaus. Amb direcció de Reginaldo Nascimiento, l'obra aplegava diferents escenes de la nova trilogia. Fins avui, amb la incorporació del polonès, les diferents obres d'Esteve Soler ja s'han traduït a dinou idiomes.