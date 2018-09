Esther Vera: «fa falta que els periodistes no vagin amb el titular preconcebut»

Esther Vera, directora del diari Ara, va ser la convidada d'aquest dimecres del cicle d'entrevistes Pessics de Vida de Manresa, on va fer un repas en clau femenina dels mitjans de comunicació i de les pressions de l'ofici de periodista. «Ser periodista no vol dir ser el bo de la pel·lícula», va remarcar a preguntes de la conductora de l'acte, Joana Tubau.

Vera dirigeix l'Ara des del gener de 2016. És de les poques dones que lideren un mitjà de comunicació i, dimecres al vespre, va explicar a Manresa, que per a ella no és tant important que qui comandi el projecte sigui home o dona, sinó que el que marca la diferència és si es transmeten uns valors masculins o femenins. Vera, que va succeir en el càrrec a Carles Capdevila, va explicar que "vaig heretar un diari dirigit per un home amb una mirada molt femenina" i que ella procura mantenir aquesta "mirada civilitzada". Va recordar la seva mare, com la feia fora de la cuina perquè estudiés i com es va comprar una moto als 18 anys perquè la seva mare no ho havia pogut fer.

Durant l'entrevista amb Tubau, organitzada per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino, va parlar de la trajectòria del diari Ara i de l'ofici de periodista. Va insistir en la necessitat que els periodistes no vagin amb el titular preconcebut, que surtin al carrer, que escoltin i que "és doni a la gent l'oportunitat de sorprendre'ns". "Ser periodista no vol dir ser el bo de la pel·lícula. També ens equivoquem!". En aquest sentit, va mostrar la seva perplexitat per com alguns mitjans estatals han tractat la informació del procés a Catalunya i va explicar que la seva feina al diari és evitar que les pressions del poder arribin a la redacció. "Els polítics són insaciables amb la premsa. Sempre es pensen que no són prou afins. La meva resposta és resistir. És bo que ningú estigui massa content amb tu".

El moment més difícil que ha viscut com a directora va ser quan es va decidir no publicar l'anunci del referèndum a les pàgines del diari i el dia que li fallar la intuïció periodística va ser l'1 d'octubre. Va dir que de cap manera s'hauria imaginat el nivell d'agressivitat policial que es va viure als col·legis electorals. Tubau li va demanar quin és el titular que més li agradaria publicar. Vera va ser clara: que es convoca un referèndum pactat a Catalunya. I el segon? Que es guanya.