La Fàbrica dels Panyos celebra 200 anys a les Jornades Europees de Patrimoni

Del 6 al 19 d'octubre, Manresa celebrarà les Jornades Europees de Patrimoni, que enguany s'inclouen en la capitalitat de la cultura catalana. L'acte principal de les jornades serà la commemoració dels 200 anys de la primera pedra de la Fàbrica del Panyos, també coneguda com can Miralda, la fàbrica de riu més antiga de Catalunya i un antecedent de les colònies. La commemoració s'inicia aquest any i culminarà el 2020, quan es compliran dos segles des que els Panyos va entrar en funcionament. Ahir, durant la presentació de les jornades, tant la regidora de Cultura, Anna Crespo com el president de l'Associació Museu de la Ciència i la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya, Josep Alabern, van remarcar la importància de concienciar els ciutadania de la riquesa del patrimoni. Sovint, va dir, «no sabem el que tenim», apuntava Alabern. L'extens programa de les jornades, que a banda d'acostar el públic al patrimoni de Manresa també arribarà a Callús, es tancarà amb una visita guiada als Panyos, el dia 19, amb inscripció prèvia.