Manresa reuneix els seus dansaires

Dinou entitats i escoles de ball i 275 dansaires a l'escenari. O el que és el mateix: un extens mostrari del que es cou en el món de la dansa a Manresa. Amb motiu de la capitalitat cultural de la ciutat, el Kursaal ha decidit reunir «la gran riquesa d'estils» que conviuen a la capital del Bages en un espectacle titulat Manresa Balla!, que es podrà veure en dues sessions, el 21 d'octubre, a la Sala Gran, explicava ahir Joan Morros, responsable d'El Galliner. Del flamenc a la sardana, passant per la dansa clàssica, la contemporània, les danses orientals o el lindy-hop.

Ahir, representants de les entitats i escoles de ball es van aplegar al Kursaal per presentar un muntatge que coordinarà la coreògrafa Montse Colomé –que ja va dirigir L'Inauguraal, el 2007– i que tindrà com ajudant de direcció el manresà David Pintó, en la pell d'un «científic grillat i despentinat» que conduirà l'espectacle.

Manresa Balla! inclourà píndoles coreogràfiques d'uns quatre minuts per cadascun dels dinou grups participants i una coreografia final, ideada per Colomé, on prendran part tots els dansaires. Com ahir remarcava Pintó, amb la intenció de no fer una «típica gala», s'ha buscat un un fil conductor en el personatge d'un científic que explicarà «l'orígen del moviment». Els diferents estils de danses es connectaran amb els quatre elements: aigua, aire, terra i foc. Per al manresà, «serà una vetllada que permetrà fins i tot als mateixos dansaires descobrir diferents estils». La dificultat per als grups, subratllava Morros, ha estat decidir què i qui ballarà. Però, per als participants, l'oportunitat de mostrar al públic les seves disciplines és el més important. Com deia Àlex Cazorla, del Royal Dance, «esperem repetir». I Pablo Testa, del MTM, demanava més «recursos» per situar la dansa al lloc que es mereix.