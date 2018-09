Sant Fruitós dedica una retrospectiva al transgressor artista Abel Azcona

El transgressor i controvertit artista Abel Azcona (Pamplona, 1988), que des de fa dos anys resideix a Sant Fruitós, exposarà Íntim i personal, del 4 al 28 d'octubre, a la Biblioteca Municipal i en diferents establiments del poble bagenc. La mostra reunirà un centenar de peces de la seva trajectòria, algunes realitzades fa més de deu anys fins a les més actuals. Azcona, escollit el 2015 per The Guardian com el millor artista de l'any a escala internacional, va ser denunciat per utilizat hòsties suposadament consagrades en la polèmica peça Amén, una obra que es va poder veure al Konvent el 2016. L'any passat l'Audiència de Navarra va arxivar el cas. Fins ara, únicament Bogotà, Nova York i Pamplona li han dedicat una retrospectiva.

La pràctica i exploració artística multidisciplinària d'Abel Azcona a través de vídeo, instal·lació, escultura, pintura, escriptura i performance art, indaga en temàtiques molt vinculades a la seva experiència vital, marcada per l'abús, l'abandonament, el maltractament infantil, la malaltia mental i la prostitució.