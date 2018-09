El Teatre de l'Aurora obre temporada amb un muntatge sobre el «No és no»

Prenent com a màxima que a l'escenari es pot parlar de tot, el Teatre de l'Aurora proposa per a la programació del darrer trimestre de l'any tres espectacles de temàtiques poc convencionals: Bomber(S), Nada i Y me morí. La temporada s'estrenarà el primer cap de setmana d'octubre amb Bomber(S), un text de Jean-Benoît Patricot i amb direcció de Jordi Vilà, que la companyia BarnaBé/ Mise en Lumière va portar a la Mostra l'any passat i que reflexiona sobre el «No és no», qüestionant què passa quan una noia mentalment limitada, que creu que quan s'estima no es pot dir que no, s'enamora perdudament d'un atractiu bomber sense cap escrúpol. La companyia de Guadalajara Ultramarinos de Lucas plantejarà a Nada el que importa i el que no, i ho farà des del punt de vista dels joves, posant en dubte els valors de la nostra societat. I a Y me morí. Cabaret mexicano tragicómico para tres difuntos, amb l'actor igualadí Marc Tarrida al capdavant, es visualitzarà en clau d'humor la celebració de la mort a la cultura mexicana.



Estrenes

Són tres de les 17 propostes que acollirà la sala de la plaça de Cal Font del 5 d'octubre al 4 de gener. Quant a estrenes, l'Aurora posarà en escena Veus que no veus, el nou espectacle de la cia. Pepa Plana (12, 13 i 14 d'octubre) que tindrà a l'escenari l'actriu igualadina Noël Olivé i la direcció de Joan Arqué per revisar els números clàssics de pallassos des del punt de vista de dues pallasses. Mare Ter-ra, de La companyia del príncep Totilau (3 i 4 de gener), també es podrà veure per primera vegada a Igualada. Es tracta del nou treball de la companyia tousenca, que fa un repàs cronològic a la història del planeta Terra. El cicle Km0, dins del qual s'inclourà Mare Ter-ra, també acollirà l'espectacle Mal de closca de Farrés Brothers, que, tot i ser un espectacle que es va estrenar a la Mostra, encara no s'havia programat a la ciutat.



Companyies joves i musicals

L'aposta per les companyies joves portarà enguany el nom de José y sus hermanas, que presentaran el 16, 17 i 18 de novembre Los bancos regalan sandwicheras y chorizos, un espectacle sorgit a l'Institut del Teatre i revelació de la temporada passada a Barcelona. En aquest sentit, s'ha programat a Les Golfes (21 de desembre), l'espectacle Hem vingut aquí a deixar les coses clares de la cia. Anemisko, que fa una proposta a partir de textos satírics i periodístics de Josep Maria de Sagarra que, per primer cop, es porten a escena.

Precedits de l'èxit a la cartellera barcelonina, el Teatre de l'Aurora programarà dos musicals de petit format: Per si no ens tornem a veure, el 19 d'octubre a la sala Les Golfes, dins del cicle Les Golfes, i Les dones de Guido Contini, un musical amb Mariona Castillo. La programació també inclourà (23 de novembre) una nova sessió de contes per a adults amb el reconegut narrador Joan de Boer i Contus interruptus.

El més petit de tots

El Teatre de l'Aurora acollirà el 24 i 25 de novembre una nova edició del festival internacional d'arts escèniques per als més petits (0-5 anys) El més petit de tots, amb la programació de Tres Cames (Tre Ben) dels danesos Aaben Dans, un espectacle visual i de dansa que reivindica amb humor la utilitat de les cames, i Hits. Concert per a nadons, que té la direcció musical d'Els Amics de les Arts i repassa els grans hits de la història de la música.



Acord amb El Gest

La gestora cultural El Gest i el Teatre de l'Aurora han arribat a un acord per acollir alguns concerts de la programació musical que ofereixen. Es tracta de Jo Jet i Maria Ribot amb el Cor (11 de novembre) i The Escarteen Sisters (23 de desembre). Aquest acord en la programació musical se suma al que ja té el teatre amb l'Escola/Conservatori Municipal de Música d'Igualada, que fa que la sala de la plaça de Cal Font aculli part del Cicle de Concerts de Professorat. En aquest cas, el 26 d'octubre s'ha programat Sheila Grados i Javier Gavara, i el 9 de novembre, Enric Casasses, Pau Bordas i Guillem Martí.