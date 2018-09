Cossetània edita una guia de rutes que uneix aigua, pagesia i sant Ignasi

Manresa té des d'ahir una nova guia de rutes: Manresa: on l'aigua és el camí. 10 rutes i històries pageses i ignasianes. La publicació pretén oferir una perspectiva de la ciutat poc habitual per a molta gent que es vertebra a partir de tres eixos: l'aigua (bàsicament la Sèquia i tota la seva xarxa de ramals), la pagesia i el regadiu, i el tercer és l'empremta ignasiana. Josep Alert, coautor d'aquest llibre amb Mercè Codina i Josep Huguet, explicava ahir en la presentació de la guia que amb el llibre «convidem a la descoberta del paisatge, però no només geogràfic, territorial i físic, sinó també un paisatge humà, social i cultural». Per aconseguir-ho, han abocat un recull d'informacions de caràcter històric sobre personatges, anècdotes, costums i curiositats. Informacions poc conegudes que han rescatat per posar-les a l'abast de tothom.

El llibre, finançat per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i editat per Cossetània Edicions, inclou deu rutes, deu històries pageses que van des de l'inici de la Sèquia fins a la industrialització i que segueixen la cronologia entorn del tema ignasià. Així, les primeres rutes se situen pels camins d'arribada de sant Ignasi. Dins de la mateixa descripció de cada ruta s'inclouen uns desglossats que hi apareixen intercalats. Són, com explica Alert, «petites píndoles de coneixement que enriqueixen la informació i que estan gràficament emmarcades: són la petjada ignasiana i històries pageses i d'aigua».

Segons Huguet, «és una guia en tres dimensions. La nostra tendència sempre ha estat barrejar el senderisme amb el món cultural i del patrimoni i en aquesta guia alternem uns itineraris a peu, alguns dels quals són trams de l'anella verda, amb trams urbans que tenen una connotació d'aigua perquè havien sigut en el seu moment recs, o torrents». Les rutes van dels 5 als 16 km i tenen l'aigua com a eix canalitzador. Tal com explica Mercè Codina, que amb Huguet van fer tots els itineraris, les rutes «són assequibles per a tots els públics».

Es tracta de rutes circulars, que surten des de la plaça Pius i Palà, des del monument l'Acollida, a excepció d'una, que comença a la Salut. Els itineraris circulen dins del municipi de Manresa amb excepció d'una ruta que arriba fins a Sant Benet. Codina explica que la intenció és que «aquestes rutes s'incorporin a l'aplicació que ja té el Parc de la Sèquia, amb la idea que es pugui seguir la ruta amb la geocalització però que a banda es faci servir la guia per donar un valor afegit i enriquidor del territori». Per a Josep Huguet és «una combinació interessant de cultura, història, divulgació de la gestió de l'aigua i natura que pot agradar tant als manresans i bagencs com als turistes».

El preu de la guia és de 15,50 euros i al marge de la distribució en llibreries també es trobarà a les instal·lacions pròpies del Parc de la Sèquia, turisme de l'Ajuntament i en bars i restaurants vinculats al recorregut de la guia. Aquest volum s'afegeix a la guia de La Sèquia de Manresa que Cossetània va editar fa quatre anys.