Sallent fa un 'lipdub' pels 100 anys de la biblioteca

?39 associacions de Sallent participaran avui (a partir de les 9.30 h) en l'enregistrament d'un lipdub per commemorar el centenari de la biblioteca. A la foto, els participants en la reunió celebrada per coordinar l'activitat. El vídeo musical passarà per diversos carrers en un pla seqüència, sense talls, des de l'actual biblioteca fins a l'antic equipament del parc. El fil conductor serà un llibre i els sallentins que hi apareguin, tots coreografiats, vocalitzaran la lletra de la cançó creada per l'ocasió per David Martell (música) i Teresa Padullés (lletra).