L'espectacle de la pau comença a caminar

Els homes nòmades de les societats ancestrals, de quan les llegendes i els mites acompanyaven els grups d'humans en un viatge permanent per la supervivència, cada nit anaven, quan estaven al voltant del foc que els escalfava, al mateix lloc: a un indret metafísic on residien els seus avantpassats. Un espai imaginari que donava sentit a l'existència. El desarrelament i la cerca de la identitat en un indret nou va ser el punt de partida de l'aposta escènica d'Ada Vilaró que va començar a caminar ahir, a Món Sant Benet, i que pretén reflexionar sobre la pau en una iniciativa artística trencadora que s'allargarà durant els propers dies i que culminarà divendres a Manresa, en el marc de la Fira Mediterrània.

La performance, que tenia els silencis i la calma com a eixos forts, constantment tenia un fil de misteri que feia avançar els espectadors pels diferents espais de l'antic monestir de Sant Benet de Bages. L'escenificació va començar amb Vilaró, vestida amb una túnica blanca amb un dibuix vermell d'unes arrels, enterrada fins als genolls i reflexionant en veu alta sobre com l'esperança d'una vida millor, per superar les calamitats presents, és capaç de «superar murs, mars i fronteres» a un indret desconegut «sense saber com et rebran».

A part de recrear un ambient misteriós, la sonoritat tenia un paper clau en l'escenificació, i en un dels punts per on passaven els espectadors es podia sentir pels altaveus el testimoni d'una veneçolana que va haver de marxar del seu país, a causa de la violència, i les dificultats per refer la seva vida. I també el d'un activista que ajuda immigrants que, desemparats, creuen el Mediterrani i toquen sòl europeu amb un somriure als llavis perquè han vist culminar un viatge carregat de dificultats i desesperació. Les reflexions inicials també van tenir un record per als polítics catalans empresonats i exiliats.

Després de l'espectacle, l'artista va iniciar una caminada que la va portar al Pont de Vilomara. De fet, el projecte artístic s'allargarà els propers dies i passarà per Montserrat, dimecres, i el centre penitenciari de Lledoners, divendres. L'itinerari, que transcórrer pel Bages, culminarà divendres a Manresa, en el marc de la Fira Mediterrània, amb un espectacle que passarà pel centre històric i acabarà a la plaça de la Seu. L'espectacle també va ser un aperitiu de la fira d'arts escènics, i abans de l'actuació de Vilaró va tocar la banda Balkan Paradise Orchestra.