David Fernàndez adverteix a Manresa que la societat s'ha de preparar per a un Procés llarg

És CUP, és un líder per dicurs i per acció, i parla des del cor, i a voltes des de l'emoció, David Fernández, el que va ser diputat de la CUP fa dues legislatures i va deixar una gran emprenta al Parlament, va ser ahir, dimecres a Manresa. La sala del Casino es va omplir com mai, amb persones assegudes a terra i d'altres dretes a les portes d'accés. I ell es va emocionar quan l'entrevistador, Marc Martínez Amat, cap de política de Rac1, li va demanar com s'havia acomiadat de la seva amiga sallentina, l'Anna Gabriel. "Ho vaig viure malament", va explicar. "Em va dir que si ens podíem veure, que teníem 20 minuts per explicar-me que marxava a l'exili, Quan vaig arribar ella ja era a casa. L'Anna sempre ha tingut les claus de casa meva. No van caldre ni els 20 minuts per dir el que hi havia. Quan va sortir de casa, la cadira estava buida i em vaig quedar 5 hores assegut a la meva. No sé que vaig pensar en aquelles hores", va explicar encar amb brillantors als ulls i paraules que s'encallaven a la gola. Fernández va participar dimecres en el diàleg que li proposava el Col·legi de Periodistes i el Casino dins del cicle de El Cosmògraf.

Fernández manté una amistat amb Gabriel que ve dels moviments socials a Barcelona. Va admetre després del seu diàleg amb Marc Martínez que havia estat un moment complicat explicar l'adéu de la política sallentina. Amb tot, el temps havia passat, s'han vist en aquest període d'exili, s'han parlat i ahir podia explicar que estava tranquil amb la situació perquè l'Anna Gabriel ha pogut estabilitzar la seva situació a Suïssa i "està bé".

Fernández és un cupaire de mà estesa. El que en les hores més difícils de la relació Mas i CUP veia que si calia salvar el projecte per a la independència es podia sacrificar el sacrifi i es podia pactar amb CiU mantenint Mas com a mal menor. La CUP que liderava Gabriel, però, el va fer caure. Però és, sobretot, un analista en primera persona de la política del país. I en aquest sentit, Fernández va augurar que el camí de la independència no serà curt: "cal pensar en una estratègia llarga", afirmava. El seu nas li diu que en el tema judicial, a curt termini, no hi ha bons auguris, i en aquest sentit va recordar que en una altra revolta que a ell també va protagonitzar, la insubmissió contra el servei militar, hi va haver 500 presos i 1000 anys de presó com a condemna. Però aquella batalla es va véncer, i està convençut que la de la independència també pot tenir un final exitós.

Fernández assegura que amb un 48,5% "jo no vull una república" i va apostar per ampliar la base, i per crear ara mateix una taula que tingui "una estratègia unitària, acordada i mobilitzadora". Per al política i periodista, al país li cal ara un "Assemblea catalana 2.0", per recuperar l'esperit unitari. A l'hora de revisar el procés admet que es van cometre errors, però es mostra condescendent perquè "quan va arribar el 27 d'octubre, l'estat havia ensenyat les urpes" i entén algunes reaccions. Treballo des de "l'empatia" i "l'aprenentatge crític", va afirmar. Però recordava que Catalunya és a hores d'ara l'única societat europea capaç de mobilitzar la seva societat de manera permanent durant una dècada, de forma continuada.

Per a David Fernández, aquest és un procés que s'ha de construir des del carrer, no des de les institucions. No creu en els lideratges, i, en tot cas, de tot el procés si hi posaria un nom és el del seu veí de barri i amic, Jordi Cuixart, ara tancat a la presó de Lledoners com a president d'Ômnium cultural.