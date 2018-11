L'Escolania celebra 50 anys del seu primer concert fora de Montserrat

El proper 28 de novembre es compliran 50 anys del primer concert que va oferir l'Escolania de forma regular fora de Montserrat. Fins a aquell moment, el cor montserratí només havia cantat fora del monestir de forma excepcional. Aquella actuació es va produir arran d'unes audicions per a escolars, organitzades per Joventuts Musicals, que van tenir lloc al Palau de la Música Catalana de Barcelona. En total van fer sis actuacions, entre el novembre de 1968 i l'abril de 1969. Aquell mes d'abril van fer el mateix concert per al gran públic, amb l'Orfeó Català, i a partir d'aquí ja va començar una activitat continuada, i regular, d'actuar també fora de la Basílica de Santa Maria de Montserrat.

Des del novembre de 1968, l'Escolania ha fet 558 concerts, repartits de la manera següent: 339 a Catalunya –amb una mitjana de 6/7 per any-, 147 a l'estranger –uns 3 anuals-, 35 a Montserrat, 21 a la resta dels Països Catalans i 16 a la resta de l'Estat espanyol.

L'Escolania ha ofert concerts en 22 països. El que més visitat ha estat França (12 vegades), seguit d'Alemanya i d'Itàlia (8 cops cadascun), Bèlgica (5), Rússia (3), Àustria (2), Estats Units (2, i també un cop Puerto Rico), Holanda (2), Hongria (2), Japó (2), Luxemburg (2), Polònia (2), Portugal (2), Anglaterra (1), Canadà (1), Irlanda (1), Israel (1), Mònaco (1) i Xina (1).

Coincidint amb l'aniversari del primer concert fora de Montserrat, l'Escolania ha tancat la propera gira internacional, que tindrà lloc del 28 de maig al 3 de juny a Alemanya. Concretament, ha estat convidada per un festival de cors infantils: el "5. Knabenchorfestival Bad Tölz 2019", que l'organitza la ciutat de Bad Tölz, i en el qual cada edició hi canten el cor local, el Tölzer Knabenchor, i dos convidats. En aquesta ocasió, els convidats són l'Escolania i el cor alemany Limburger Domsing.

L'Escolania de Montserrat cantarà per AMPANS al Concert de Nadal

Tindrà lloc el 21 de desembre al Kursaal i AMPANS hi estrenarà el videoclip 'Cant a la vida', amb lletra del cor de l'escola i amb la col·laboració de l'Escolania i diversos artistes catalans reconeguts com Judit Neddermann, Ramon Mirabet, Els Catarres o Gossos, entre d'altres. L'Escolania de Montserrat també participa al videoclip i durant el concert, presentarà la cançó en directe amb el cor de l'escola Jeroni de Moragas.

Les entrades del concert de Nadal d'AMPANS, que compta amb el suport d'Obra Social "la Caixa" i la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, van destinades al programa de beques per a famílies. L'any passat, 406 famílies es van beneficiar d'aquest programa que es dota amb donacions de particulars, empreses i ajudes de les administracions públiques, i amb accions com el Concert de Nadal. En total, durant l'any 2017 AMPANS va destinar 90.000 euros a beques per fer front a prestacions de serveis d'atenció i serveis complementaris com ara menjador, transport o material escolar.

Queden molt poques entrades que es poden comprar al Kursaal, a taquilles, per telèfon o via internet