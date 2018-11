Una Manresa «nevada» protagonitza l'anunci nadalenc de promoció dels espais d'Antena 3

Una setmana després que Manresa es transformés en la Barcelona dels anys seixanta pel rodatge de la sèrie Hache de Netflix, ahir el centre de la capital del Bages es va convertir en un autèntic escenari nadalenc, amb il·luminació i quilos de neu inclosa, en la gravació dels espots promocionals de Nadal de la cadena estatal Antena 3. El rodatge, que va despertar una gran expectació, sobretot al vespre, i que en determinats moments va desbordar l'equip de rodatge, es va fer entre el carrer Jaume I –tancat al trànsit des de dimarts– i la Muralla Sant Domènec, en el tram del bar restaurant Maïami, ahir sense usuaris.

De les teles de roba blanques situades com a catifes per simular la neu fins a la ruixada amb mànegues per simular una abudant nevada, el rodatge permetia veure diversos vianants (de totes les edats) passejant i creuant mirades a la cantonada d'un Maïami amb cadires i taules a l'exterior, cobertes de neu, i un avet a l'alçada de l'entrada del bar restaurant.

L'espot es preveu que s'estreni a Antena 3 el primer cap de setmana de desembre. A càrrec de la productora catalana Apartamento, l'anunci el dirigeix Roger Fonts, qui també va signar el videoclip Zenit de Gossos. Va ser ell mateix, segons fonts de la productora, qui va suggerir Manresa com un possible escenari per als espais promocionals nadalencs de la cadena. I Antena 3 el va triar després d'una selecció. Els extres que ahir participaven provenien d'un dels habituals càstings publicitaris.