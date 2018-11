Rosana, Mayte Martín, Carles Cases, Sau o Els Pets actuaran en la nova programació musical del Kursaal

La programació de música del Kursaal per la propera temporada portarà a Manresa més d'una vintena de concerts de diversos estils i gèneres que desfilaran sobretot per la sala gran del Kursaal, a més a més de la Sala Petita i el Conservatori.

Després del període nadalenc en què hi haurà el tradicional Concert de Cap d'Any amb la banda de la Unió Musical del Bages (1 de gener) i l'espectacle 'DesConcerto' de Jordi Purtí amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà (4 de gener), la programació de la Sala Gran del Kursaal arrencarà amb un concert espectacular de bandes sonores de pel·lícules mítiques de la història del cinema. Serà el 13 de gener i a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès que podrem escoltar 'Una galàxia de músiques' amb bandes sonores com ara 'Star wars', 'El planeta de los simios', 'E.T.', 'Alien', entre moltes d'altres.

Com a gran concerts, aquesta temporada es recuperarà el 'Carmina Burana' de Carl Orff amb 5 cors dirigits per Josep Vila Jover, que es va suspendre l'1 d'octubre passat arran del referèndum. Es podrà veure a la sala gran el 10 de març. I el 12 de març visitaran el Kursaal per primer cop Les Luthiers, el mític grup de música i humor argentí que presentarà l'espectacle antològic amb el qual fa gira arreu del món: 'Viejos hazmerreíres'.

La propera temporada tornarà a la sala gran el Cantagran, el projecte que convida a cors de gent gran a pujar a l'escenari i treballar una cantata o un repertori de cançons. Aquest any el dia 3 de febrer, en dues sessions, faran un passeig per la llegenda d'El Comte Arnau, sota la direcció d'Albert Guinovart. I seguint amb el tema coral, el dia 1 de maig es podrà escoltar al Kursaal el projecte 'Dones', a càrrec del Cor de Teies de Santpedor i el Cor Itzi de Sant Llorenç del Penedès, que oferiran un repertori de cançons compostes per dones o que parlen de dones.

Pel que fa a concerts de cantants espanyols, el 22 de febrer actuarà a la sala gran Antonio Orozco, un concert del qual ja es van posar a la venda les entrades i que a hores d'ara ja estan exhaurides. Un mes després, el 22 de març tornarà per quarta vegada a la sala gran Rosana, amb un concert especial acompanyada només de la seva guitarra. I el 18 de maig, la cantautora Mayte Martín, acompanyada del Quartet Quixot, oferirà 'Tiempo rubato', un espectacle d'intensa càrrega emocional.

La Sala Gran acollirà també 2 grans concerts de música pop amb Els Pets, que 25 de gener presentaran 'Som', després que fa 5 anys van treure el seu disc d'estudi. I també un concert de Sau, que tornen amb la Banda i un projecte que retornarà als escenaris aquest mític grup després de 20 anys de la seva desaparició. A la sala gran del Kursaal es podran veure el 23 de febrer.

Aquesta temporada també tindrem la cita habitual amb la Francophonie, en el que serà la 20a edició de la festa francòfona que se celebra a Manresa. Serà el 15 de març amb una producció a mida de Gil Marsalla que evocarà tots els grans 'chansoniers' i que porta per títol 'Douce France'. Per cloure la temporada musical, el 19 de maig la sala gran acollirà un concert de l'Orquestra Simfònica del Conservatori de Música de Manresa, dirigida per Jordi Coll.

La Sala Petita del Kursaal acollirà 5 concerts de petit format. Obrirà la temporada el dia 31 de gener un concert d'Alba Careta Group, en què la trompetista avinyonenca hi presentarà el seu primer disc 'Orígens'. La cantant manresana Laia Boixadós també serà la temporada vinent a la sala petita per presentar el seu primer treball 'Miralls' amb temes propis, acompanyada de The Blusers. Serà el 14 de febrer.

Els dies 18, 19 i 20 de febrer el compositor i pianista sallentí Carles Cases oferirà 3 concerts intimistes i emotius que busquen la proximitat que ofereix la sala petita amb el públic. 'Esta noche de pasión' de la companyia 'Dúo por la vida tango' és una proposta amb un aire teatral i cafè-concert que ens acostarà al món del tango de la mà d'aquesta companyia argentina creada el 2011 i que en la seva gira europea farà parada a la sala petita del Kursaal el 28 de febrer. Per la seva banda, la pianista manresana Pilar López-Carrasco i el pianista Jean-Pierre Dupuy oferiran el 14 de març un concert de piano a 4 mans amb obres de Debussy, Erik Satie, Ravel...

A banda d'aquests concerts, la Sala Petita acollirà novament els cicles de el Club de la Cançó, el Cicle d'Arrel i Gust de Jazz, la programació dels quals es donarà a conèixer en els propers dies. A l'espai de la plana de l'Om s'hi programaran concerts del Cicle 3/4 de música per donar difusió a alumnes i exalumnes del Conservatori de Música de Manresa.

Pel que fa al teatre Conservatori, el manresà Damià Olivella hi tancarà la gira del seu darrer treball, 'Ànima blues', el proper 8 de febrer a les 21h.



A la venda el 4 de de desembre a les 18:00 h

Les entrades per a tots aquests espectacles es posaran a la venda el dimarts, 4 de desembre a les 18h a les taquilles del Kursaal, i per internet www.kursaal.cat Les entrades per al concert d'Antonio Orozco ja estan exhaurides. I les entrades del Concert de Cap d'Any, DesConcerto i El Pets i Les Luthiers ja són a la venda.