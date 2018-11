«L'afer del Lliure és una experiència més»

Tenia tot just onze anys quan va aparèixer en dos episodis de la sèrie «El cor de la ciutat» i, des d'aleshores, no ha parat d'actuar, tant al cinema com al teatre i la televisió. Actualment és una de les protagonistes de «Si no t'hagués conegut», la sèrie que emet TV3 cada dilluns al vespre

Tot i la seva joventut, l'actriu Andrea Ros (Terrassa, 1993) ha fet prou mèrits per no ser cap desconeguda en el món del teatre, el cinema i la televisió, però el mes de juliol passat el seu nom va agafar un protagonisme inesperat per la publicació a Facebook d'un escrit en què acusava Lluís Pasqual d'haver-la «cridat, ridiculitzat i posat en evidència» durant els assaigs d' El rei Lear. La tempesta va desembocar en la dimissió del director del Lliure i, de tot plegat, Ros no defuig parlar-ne, però assegura que ja ha girat full. L'egarenca actuarà aquest cap de setmana al Kursaal de Manresa per primer cop a la seva carrera compartint escenari amb David Verdaguer en l'obra Un cop l'any, que dirigeix Àngel Llàcer.



Vostè substitueix Mar Ulldemolins, que va estrenar la peça fa un any al Poliorama, però no pot fer la gira perquè està embarassada. Com s'assumeix agafar un paper que, fa tan poc, ha interpretat algú altre?

Depèn. En aquest cas, pràcticament no he tingut ni temps per assajar perquè tant el David com l'Àngel tenien altres projectes. Em van donar el vídeo de l'obra i el text i em vaig dedicar a copiar el que havia fet la Mar. Un cop començada la gira –a final de setembre–, amb les funcions he anat trobant el personatge.

Una sensació estranya?

No havia fet mai una substitució, i en part ha estat estrany i, en part, també solitari. Jo admiro la Mar Ulldemolins, i ella es va mostrar disposada a ajudar-me tant com fes falta.

Era llançar-se a la piscina sense saber si hi ha aigua?

Vaig arribar a l'estrena pensant «a veure si m'ho sé!». Però he de dir que el David ha estat molt generós amb mi i m'ha cuidat molt.

I no van assajar gens?

Sí, una setmana abans de l'estrena... però, ja et dic, em van cuidar molt. Quan miro enrere, penso que no sé pas com ho he fet.

L'obra explica la història d'un home i una dona que, l'any 1975, passen una nit junts i decideixen que continuaran les seves vides, amb les seves parelles i els seus fills, però, cada any, el mateix dia, es retrobaran a la mateixa habitació d'hotel. Quin tipus de relació descriu aquesta obra de Bernard Slade?

És una història d'amor, una relació preciosa però no gaire realista. A mi em deixa distreta que un lligam així pugui durar tant de temps: veure's una vegada l'any i, la resta del temps, fer vida normal amb les respectives famílies.

És possible un vincle així?

De fet, hi ha gent que té una doble vida. No sé si és possible: alhora és preciós i molt de pel·lícula.

Quin repte implica fer un personatge que, dins d'una mateixa funció, envelleix 25 anys?

25 anys... és l'edat que tinc jo ara! I la que té el meu personatge a l'inici. Hi ha molta feina de maquillatge, de caracterització. El David amb el bigoti, jo amb una perruca... i els canvis de faccions de la cara els fem en un minut. És brutal la feina de maquillatge posant bosses sota els ulls, ombres... Un altre aspecte és moure's més lent. L'Àngel Llàcer deia que, a l'inici, m'havia de moure més ràpida, més espitosa i, després, més lenta, perquè a una certa edat ja vas més tranquil·la per la vida.

La seva parella escènica és un actor que veiem molt sovint i en molts registres. Com ha estat treballat amb ell?

Ja el coneixia, és molt bon company. Jo mai havia fet una obra on només fóssim dos actors, i a Un cop l'any estem tota l'estona en escena, i no tens escapatòria.

Com s'ha sentit assumint tot aquest pes escènic?

Ha estat molt xulo. Habitualment, en repartiments més grans, hi ha estones que surts d'escena, pots xerrar amb els companys, veure què fan... però en aquesta ocasió no tens temps de parar.

El seu personatge té 25 anys a l'inici i mig segle al final. És un paper per a una actriu jove o per a una més veterana?

Això de les edats és molt relatiu perquè les edats no s'actuen. Hi ha gent de 40 anys que pot fer papers de 20 i a l'inrevés. S'actuen els caràcters, les circumstàncies, no les edats. La Mar és més gran que jo i va fer el paper molt bé.

Cada setmana la veiem a la sèrie televisiva «Si no t'hagués conegut». La gira d'«Un cop l'any», però, s'acaba a Manresa. Cap altre projecte en perspectiva?

Estrenaré una pel·lícula a mitjans de l'any vinent. Però estic embarassada... i això també és tota una feinada.

Què en pensa, del comunicat que va fer l'actriu Aina Clotet denunciant que la van fer fora d'una sèrie de televisió, dirigida per Leticia Dolera, perquè està embarassada i l'assegurança, en aquest cas, és molt alta?

És un tema de vulneració de drets, de protecció de les dones embarassades. Això depassa la Dolera, perquè la realitat és que et poden fer fora sense problemes. Una embarassada no és una malalta, i no hauria de passar que assegurar-la fos més car. Aquest és el problema real.

Ha sobtat que en fos part implicada una actriu i directora com Dolera, que en els darrers temps ha esdevingut una veu pública de la causa feminista.

Aquesta història s'ha aprofitat per atacar la Leticia i per atacar el feminisme. S'ha linxat la persona per atacar els ideals.

Vostè està embarassada ...

És un tema delicat. Les dues tenen les seves raons, tot i que jo empatitzo amb l'Aina perquè és amiga meva, me l'estimo i entenc el que ha hagut de sentir. Estar embarassada ja et genera prou inseguretat per, a més a més, haver de passar per això. I una dona embarassada pot treballar sense cap risc, si no fa una pel·lícula d'acció, és clar.

De l'escrit que va penjar a Facebook denunciant el tracte de Lluís Pasqual, creu que s'ha parlat poc de la reivindicació feminista que també hi feia?

No ho sé, si hi ha una clau feminista en el que vaig escriure. Vaig exposar la meva experiència, com a dona, i ja està. El que és clar és que en el teatre català hi ha un problema amb l'espai que tenen les dones. Ja no dic les intèrprets, sinó també les dramaturgues, les directores, les tècniques... Però això no és una opinió, és una evidència. I és un problema que passa a tots els teatres, pràcticament.

Com es pot canviar?

Hauria de canviar, és clar. L'important és que se n'està parlant, i hi ha teatres com el Maldà que respecten la paritat. Però en molts altres llocs no passa, i els teatres públics, per exemple, haurien de mirar-ho més perquè tenen una responsabilitat social.

L'enrenou del Lliure l'ha enfortit com a persona?

Ha estat una experiència més, un moment més de la meva vida.

Està farta de parlar-ne?

No, no, simplement és que no és tan important. Però trobo que està bé que se'n parli.

Creu que tornarà al Lliure?

Si m'ofereixen feina, i tant. Per mi no hi ha cap problema.