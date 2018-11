El bestiari festiu català pren la ciutat de Manresa durant el V 'Festivitas Bestiarium'

Catalunya té una gran tradició associacionista i això ha fet que, actualment, el país compti amb més de 1.500 figures de bestiari festiu. Des de fa cinc anys, l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya treballa per aconseguir que el Parlament Europeu reconegui oficialment el Dia Europeu del Bestiari Festiu, que se celebra el 24 de novembre.

Per aquest motiu, cada any, al voltant d'aquestes dates, l'entitat organitza el 'Festivitas Bestiarium' que sempre té lloc a la ciutat que ostenta el títol de Capital de la Cultura Catalana i que, enguany, està en mans de Manresa. Tota mena de bestiari festiu català ha pres aquest diumenge la capital del Bages en una jornada que, entre d'altres coses, ha servit per demostrar que el relleu generacional està garantit.