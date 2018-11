El Festival Zoom premia un film sobre refugiats

Una ficció dramàtica que s'endinsa en una realitat ben real i actual. La pel·lícula francesa Le temps des égarés, que gira entorn el drama dels refugiats des de l'òptica de França, és la guanyadora del premi a millor pel·lícula de la 16a edició del Festival Zoom 2018. Així es va anunciar ahir a la gala d'entrega i lliurament de premis del certamen, que es va celebrar al Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada, amb la presència de moltes cares conegudes del món del cinema i la televisió.

El telefilm francès, dirigit per Virginie Sauver, va ser el gran triomfador de la nit: també es va endur el premi a la millor interpretació, per a l'actriu protagonista, Claudia Tagbo, i el premi del jurat vell també en la categoria de millor pel·lícula. Le temps des égarés il·lustra la complexitat amb què es troben les persones que fugen de determinats països per trobar asil, així com les controvèrsies reals i actuals derivades de les lleis d'asil i immigració franceses.

Durant la gala, en la qual van assistir la consellera de Cultura, Laura Borràs, i el president de la Diputació i alcalde d'Igualada, Marc Castells, també es van anunciar la resta de guardons del Zoom, amb un total de 16 premis. El premi a millor direcció se'l va endur Attila Szász, director del film hongarès Örök tél (Eternal winter) –ambientada l'any 1944 durant la invasió d'Hongria per part dels soldats soviètics–, mentre que el millor guió va ser per a l'alemanya Alles Isy, una història escrita i dirigida per Max Eipp i Mark Monheim que explica el cas d'una violació entre adolescents.

El film La dona del segle, dirigit per Sílvia Quer, va ser reconegut amb el premi DO Catalunya a la millor pel·lícula catalana, i també va rebre el guardó de millor pel·lícula del jurat jove. Entre els guardonats d'honor hi va haver la periodista i presentadora Mercedes Milà, la cadena cultural europea ARTE i la sèrie de TVE Cuéntame cómo pasó, amb l'actriu Irene Visedo com a representant. D'altra banda, l'actriu catalana Candela Serrat es va endur el premi Auguri Sita Murt, dedicat a les joves promeses en el món de la interpretació.

L'equip de Polònia, amb l'actor Queco Novell al capdavant, va recollir un dels premis Zoom de formats de teleivisó, novetat d'enguany: en aquest cas, el programa de sàtira política de TV3 va ser guardonat amb el premi a millor format consolidat.

El Zoom Festival va néixer a Igualada l'any 2003 com a aparador de les pel·lícules realitzades per a la televisió, un gènere poc valorat a principi dels anys 2000. El salt qualitatiu de les sèries i les minisèries i el fort augment d'espectadors, sobretot a causa de la influència de la producció americana, ha revaloritzat aquest gènere, fins al punt que ha arribat fins al nivell de la bona cinematografia.