Alumnes de percussió del Conservatori interpretaran "Percudint Brossa" al Casino

El Centre Cultural el Casino acollirà dissabte 1 de desembre la intervenció musical "Percudint Brossa", amb motiu de de la instal·lació artístico-sonora "No em va fer Joan Brossa", de Cabosanroque. L'acció musical tindrà lloc a les 6 de la tarda i anirà a càrrec d'un grup d'alumnes de percussió del Conservatori de Música de Manresa que, mitjançant la interpretació de peces del compositor manresà Josep Maria Mestres-Quadreny, John Cage, Philip Glass, Steve Reich i improvisacions, submergiran el públic assistent a l'univers Brossià.

Relacionar la musica amb altres disciplines artístiques

"Percudint Brossa" és un projecte que neix amb la voluntat d'incorporar la música experimental als ensenyaments de percussió amb l'objectiu de potenciar l'escolta i la creativitat dels estudiants a partir de l'experimentació amb les qualitats del so dels instruments de percussió.

És per això que s'ha fet una acord de col·laboració entre el Conservatori de Manresa i el Centre Cultural el Casino amb la idea de fer actuacions coincidint amb diferents exposicions temporals, buscant relacions entre la música i altres disciplines artístiques, com la pintura, la fotografia, l'escultura, o la poesia, per exemple.

"No em va fer Joan Brossa" de Cabosanroque

És un projecte expositiu d'art sonor creat per Cabosanroque (Laia Torrents i Roger Aixut) que explora la prosa més desconeguda del poeta Joan Brossa, la qual posa en estat de paradoxa diferents generes literaris i posa en crisi el principi de realitat.

L'exposició, que es podrà visitar fins al 6 de gener, és una gran instal·lació sonora i plàstica que està formada per diferents elements quotidians que representen els paisatges als que fa referència l'escriptor català en la seva prosa dels anys 40 i 50. Va ser creada amb la finalitat d'obtenir una nova prosa d'interpretació lliure que substitueixi als textos originals, però que al mateix temps conservi el seu significat per poder donar llibertat als espectadors d'extreure'n les seves pròpies interpretacions.