Els cineclubs de Manresa, Castellterçol i La Seu d'Urgell acolliran projeccions de FilmoXarxa

La projecció de la pel·lícula 'Le grand soir', aquest dijous a les 22 h als Cinemes Guiu de La Seu d'Urgell amb organització del Cineclub de la capital alturgellenca, donarà el tret de sortida del projecte FilmoXarxa. Amb aquesta iniciativa, es vol difondre el cinema català i europeu arreu del territori i, fins el moment, ja hi ha una vintena d'entitats adherides, entre les quals Cineclub Manresa, Cineclub La Seu d'Urgell i Cineclub de la Comarca del Moianès, de Castellterçol.

FilmoXarxa és un projecte liderat per la Filmoteca de Catalunya i l'Institut Català de les Indústries Culturals que fomenta l'augment de l'oferta cinematogràfica en llengua catalana així com la cultura cinematogràfica entre la ciutadania. La quinzena de pel·lícules que s'exhibiran des de dijous i fins a finals de gener són títols inèdits fins a Catalunya o bé cintes europees i internacionals d'interès cultural o artístic i que no tenen una distribució comercial a Catalunya. A aquest volum de llargmetratges s'hi sumen els Bàsics del Cinema Català -restaurats per la Filmoteca- i documentals suggerits per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Tots els films es projectaran en versió original subtitulada al català i en format digital.

Cineclub Manresa acollirà dues projeccions de FilmoXarxa, ambdues a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om i en horari de les 18.30 h: el 17 de gener es podrà veure Essential killing, de Jerzy Skolimowski (Polònia, 2010); i el 27 de gener s'exhibirà Taste of Cement, de Ziad Kalthoum (Alemanya, Líbia, Sïria, Qatar i Emirats Àrabs Units, 2017).

Cineclub de La Seu d'Urgell acollirà també dues sessions. La primera tindrà lloc aquest dijous amb la projecció de 'Le grand soir', de Benoít Delépine i Gustave Kervern (França, 2012); i la segona el 13 de desembre amb 'Drabet', de Per Fly (Suècia, Noruega, Gran Bretanya i Dinamarca, 2005). Properament es donaran a conèixer més dates.