Doble premi per al berguedà Ot Ortega al 22è Premi Infantil de Piano Santa Cecília

El jurat del Premi Infantil de Piano Santa Cecília de la Fundació Don Juan de Borbón ha guardonat amb dos premis el jove pianista berguedà Ot Ortega Travé: el guardó al millor intèrpret de piano de fins a 11 anys i el premi al Millor Intèrpret d'una obra de J.S. Bach. Enguany, afirma l'organització en un comunicat, s'ha viscut una 22a edició del certamen que ha destacat per l'altíssim nivell dels 19 aspirants.

La competició es va celebrar durant dissabte i diumenge passat a les instal·lacions del Conservatori Professional de Música de Segòvia. Dels 19 aspirants, un total de 10 van passar a la final interpretant les obres triades per ells mateixos.

El premi posa de manifest, com destaca la coordinadora de la Fundació Don Juan de Borbón, Noelia Gómez, el gran talent de tots els petits pianistes que s'han esforçat per participar en aquesta edició. "El camí recorregut per tots i cada un dels aspirants ja és de per si un guardó perquè els prepara no només en tècnica sinó també en els valors i la disciplina que els converteix en grans professionals", diu.

Després d'una llarga deliberació, el jurat format pels destacats pianistes Daniel del Pino, Noelia Rodiles i Sandra Casanova; el crític musical Rafael Aznar i la musicòloga, intèrpret i investigadora Alicia Lázaro de la Secció d'Investigació de la Fundació Don Juan de Borbón; ha decidit els següents guardons:

Primer premi Grup A (pianistes de fins a 11 anys)

Premiada amb 450 €, diploma i concert

Ot Ortega Travé (Berga. Barcelona) - 11 anys

Segon premi Grup A (pianistes de fins a 11 anys)

Premiada amb 300 € i diploma

Patricia Matei Astete (Madrid) - 11 anys

Primer premi Grup B (pianistes entre 12 i 14 anys)

Premiada amb 600 €, diploma i concert

Eugenia Sánchez Durán (Múrcia) - 14 anys

Segon Premi Grup B (pianistes entre 12 i 14 anys)

Premiada amb 450 € i diploma

Marta Tejero Fernández (Archidona. Màlaga) - 14 anys

Millor intèrpret d'una obra de J.S. Bach

Premiada amb 300 €, diploma i concert

Ot Ortega Travé (Berga. Barcelona) - 11 anys

Millor intèrpret de Música Espanyola

Premiada amb 300 €, diploma i concert

María José Járrega Marquès (Altura. Castelló) - 13 anys

Premi Especial del Trinity College London

Beca d'Exàmens

Eugenia Sánchez Durán (Múrcia) - 14 anys

Menció Especial del Jurat

Yui Tortella Mizutani (S 'Esgleieta. Mallorca) - 9 anys

A la final van passar pel Grup A els pianistes Carles Aracil Almarcha, Patricia Matei Astete, Luis de l'Ull Sánchez, Ot Ortega Travé i Yui Tortella Mizutani. En la categoria B van ser María Luisa Alfonso Meseguer, Crsitina Aracil Almarcha, María José Járrega Marquès, Eugenia Sánchez Durán i Marta Tejero Fernández.

Després de la delibración del jurat, els guanyadors del 22è Premi Infantil de Piano Santa Cecília, van oferir un concert que es va celebrar a La Alhóndiga de Segòvia obert al públic amb entrada lliure. A més de rebre els seus premis en metàl·lic i diplomes, els guanyadors podran participar en un dels concerts de MUSEG 2019 Festival Musical de Segòvia, cita de referència cultural en el panorama clàssic nacional que se celebra cada estiu a la capital de l'Aqüeducte, a més d'en una altra concert que organitzaran les cases Hazel i Yamaha en un altre punt de la geografia espanyola.