«Un fill» d'Alejandro Palomas és seleccionat en un rànquing internacional de literatura juvenil

"Un fill"d'Alejandro Palomas, publicat en català i castellà per la Galera, ha entrat a la prestigiosa Llista d'Honor d'IBBY (International Board on Books for Young People). Es tracta d'un rànquing internacional que s'elabora cada dos anys i que selecciona els llibres més destacats, publicats a tot el món en aquest període. La Llista d'Honor d'IBBY també vol ser un reconeixement a la feina feta per autors, traductors i il·lustradors.

"Un fill" ja va guanyar el premi Joaquim Ruyra de literatura juvenil en l'edició de 2014 i el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil de l'any 2016. Des que la Galera va publicar "Un fill" en català i castellà, el títol ja s'ha traduït a 17 llengües com l'holandès, l'italià, el turc -on ha venut 10.000 exemplars-, el polonès, el grec, el romanès, el francès i el xinès, entre d'altres. A Espanya, "Un fill" ha venut més de 20.500 exemplars en català i castellà.

Aquest 2018, l'autor barceloní, resident a Sant Mateu de Bages des de fa quatre anys, el poble originari de la seva família materna, va guanyar el premi Nadal per "Un amor" (Columna/Destino)

La International Board on Books for Young People (IBBY) és una associació sense ànim de lucre que representa una xarxa internacional de persones de tot el món, compromeses a acostar els llibres als nens i nenes. L'IBBY es va fundar a Zuric, Suïssa, el 1953, i actualment la composen 75 seccions nacionals de tot el món.

La Llista d'Honor d'IBBY és una de les maneres més efectives i àmplies per assolir l'objectiu de l'associació de donar a conèixer i posar a l'abast de tothom la literatura per infants i joves. Els títols de la llista han estat seleccionats per les seccions de cada país que han nominat un llibre. Tots els llibres del rànquing representen el millor de la literatura de cada país i constaten que els títols tenen una qualitat prou rellevant per ser publicats arreu del món