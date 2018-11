Manresa exhibeix el bestiari festiu català i en premia les millors iniciatives

Què hi fa la víbria del Correfoc de Manresa passejant-se per la Muralla, un diumenge de novembre, al costat de la mulassa de Barcelona i la cua de drac de Cornellà? Doncs celebrant, amb unes quantes bèsties més de tot Catalunya, el Dia Europeu del Bestiari Festiu. I és que, amb motiu de la capitalitat de la cultura catalana, la ciutat ha acollit aquest cap de setmana amb èxit la cinquena edició del Festivitas Bestiarum, la festa del bestiari popular català.

I ho ha fet de tres maneres: de forma sorollosa, dissabte al vespre, amb una cercavila de bestiari de foc; de manera reposada, ahir al matí, amb una desfilada de bestiari tranquil; i de forma solemne, al migdia, al teatre Conservatori, amb la celebració d'una gala on es va fer l'entrega anual dels anomenats premis BEST, que reconeix les millors iniciatives d'enguany.

L'acte, organitzat per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, va concedir els tres primers premis als Amics del Drac de la Geltrú, a l'Associació Baba Babarota de Girona i als Amics dels Gegants del Pi, en aquest últim cas pel 450è aniversari de la mulassa de Barcelona. També hi va haver premi per a un personatge públic, el folklorista Bienve Moya, de Vilanova i la Geltrú, per la seva trajectòria en festes populars com el Carnaval de Vilanova i la Mercè de Barcelona. «Va ser allà, quan preparàvem una trobada de dracs, d'on va sortir la paraula cor-refoc», va recordar ahir Moya.

Els premis van nomenar també ambaixadora del bestiari festiu. Aquest any va ser proclamada la meteorològa de RAC-1 Mònica Usart, molt vinculada des de ben jove a les figures festives a través dels Amics del Camell de Molins de Rei. «Hi ha una història darrere de cada bèstia, i hi ha molta gent que se les estima!», va afirmar ahir Usart, elogiant així l'associacionisme creat al voltant del bestiari. Això sí, va donar una mala notícia per als correfocs: «Segurament, voldríeu que digués que para de ploure... però no. Sembla que la pluja no ens la traurem de sobre».