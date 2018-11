El navassenc Xavier Mas Craviotto guanya el Premi Documenta de literatura

El jove autor bagenc Xavier Mas Craviotto (Navàs, 1996) ha estat el vencedor del Premi Documenta d'enguany, un dels guardons amb més prestigi de les lletres catalanes. L'obra guardonada és 'La mort lenta', un text que conta la vida de dos germans que queden orfes de pare i mare en un barri de Barcelona. La novel·la, que retrata amb profunditat el final de la primera joventut, sortirà publicada el primer trimestre del 2019 amb el segell L'Altra Editorial.

El jurat format per Laura Fernández, Marina Espasa, Pau Vidal, Èric del Arco i Eugènia Broggi destaca de l'obra de Mas "la construcció i la versemblança de la història" i afegeix que també ha decidit donar-li el premi al navassenc "per la voluntat de risc tant a nivell de trama com d'estructura, que van endavant i endarrere, per uns recursos estilístics i lingüístics remarcables i un joc constant amb l'ambigüitat dels personatges, com es relacionen i les decisions que prenen". Segons els responsables d'atorgar el guardó, "la construcció d'aquests personatges i la manera com s'estenen i es barallen, és impecable i sòlida, i els diàlegs són un dels puntals del llibre, per la naturalitat de la llengua i el dinamisme que aporten al text". En conclusió, segons el jurat, "el resultat és una novel·la que combina de meravella l'ambició literària i una història potent, que estira fantàsticament bé el fil de la lectura i salta del passat al present sense no perdre mai el ritme".

Un dels elements que destaca el jurat és la joventut de molts dels candidats. A més dels 22 anys del vencedor, fins i tot hi ha hagut una concursant de només disset anys.

Xavier Mas, que viu entre Navàs i Barcelona, estudia Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona i té una beca de col·laboració amb el Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la mateixa UB. El 2017 va guanyar el Premi Gabriel Ferrater d'Òmnium Cultural Baix Camp amb el poemari 'Phosphorus i Hesperus', i el juny d'aquest any es va endur el 13è Premi Literari Pepi Pagès, de Granollers, amb l'obra 'El Roure'.