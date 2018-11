Una efemèride literària per a cada dia de l'any

El dia 23 de juny se celebra la revetlla de Sant Joan, una data que per a molts és sinònim de festa i emocions. En aquest context, Mercè Rodoreda va situar el moment en que Aloma -la protagonista de la seva novel·la homònima, guardonada el 1937 amb el Premi Crexells- fa l'amor per primera vegada amb en Robert. Una experiència que el personatge de l'escriptora barcelonina defineix com «si acabés de sortir d'una mena de mort».

Aquest vincle entre un fragment de la novel·la 'Aloma' i la data del 23 de juny el trobem en el volum 'Els llibres i els dies', del segell d'origen manresà Angle Editorial, a través del qual s'associa cada dia de l'any a un referent literari. Tal i com expliquen els autors, Anna Folqué i Gerard Malet, l'obra esdevé «una invitació a descobrir un nou llibre cada dia: efemèrides originals, pàgines insòlites, escriptors desconeguts, personatges que et faran aflorar la nostàlgia d'antigues lectures». A través de les pàgines del llibre, «el lector descobrirà alguns secrets que amaguen les grans històries de la literatura universal».

Així, el 18 de febrer és el dia en que el Nautilus de les 'Vint mil llegües de viatge submarí' de Jules Verne creua l'estret de Gibraltar i fa via cap a l'oceà Atlàntic. El 5 de maig és la data en que les tropes nord-americanes van entrar al camp nazi de Mauthausen i van alliberar els allí confinats, entre els quals hi havia el manresà Joaquim Amat-Piniella, que posteriorment va relatar l'experiència a 'K.L. Reich'. I el 29 de juliol, per posar un exemple, és el dia en que comença el segon volum de 'La meva lluita', de Karl Ove Knausgard.

No hi falten, és clar, jornades tan famoses com el Bloomsday, el 16 de juny en que Joyce va ubicar l'acció de la immortal 'Ulisses'. Ni clàssics com 'Orgull i prejudici', de Jane Austen: el 2 d'agost, els senyors Bennet s'assabenten que en Wickham s'ha casat amb Lydia per salvar l'honor de la família. I l'1 d'octubre? Doncs en aquest dia s'esdevé un dels passatges de 'Pots comptar els estels?', de Lois Lowry: l'Annemaria i els seus pares ajuden a una nena jueva a escapar de la persecució dels nazis en la Dinamarca ocupada. Una història de repressió.