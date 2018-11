La família d'Alberto Thiebaut dona a l'arxiu cardoní un àlbum de fotos de les salines del 1923

arxiu particular

Retrat d´Alberto Thiebaut, a qui van regalar l´àlbum de fotos arxiu particular

L'Arxiu Històric de Cardona, ubicat al Casal Graells, acollirà el proper dissabte l'acte oficial de donació a l'Ajuntament de Cardona, per part de la família Thiebaut Estrada, d'un àlbum fotogràfic sobre les salines de Cardona, datat del 1923, i d'un bust de marbre de l'enginyer Alberto Thiebaut del 1949. Es tracta de dues peces que expliquen una part important de la història moderna de Cardona i que amb la firma del conveni passaran a engruixir el patrimoni històric i artístic municipal.

L'àlbum de fotos va ser fet el 1923 per ser lliurat a Alberto Thiebaut, la persona clau per entendre el començament de l'explotació de les sals potàssiques a Cardona, iniciada el 1929. En aquella època, Thiebaut era president de la societat Unión Española de Explosivos (UEE) i havia acabat de comprar les salines de Cardona al duc de Tarifa, motiu pel qual li van confeccionar l'àlbum. Està compost de 21 fotografies d'autoria desconeguda -que mostren les salines, els seus voltants, el salt i la central elèctrica de Malagarriga- i de 8 postals sobre Cardona editades en aquells anys pel fotògraf Àngel Tolrà Viazo. En conjunt, es tracta «d'un document únic per entendre i comprendre la realitat de les salines» que «ofereix un testimoni de primera mà sobre la compravenda i els seus preliminars», segons el doctor Andreu Galera, director de l'Arxiu Històric de Cardona.

Pel que fa al bust, va ser cisellat el 1949 per formar part del monument commemoratiu a Alberto Thiebaut que es va fer amb motiu del vintè aniversari (1929-1949) de la posada en marxa de les mines de potassa. El projecte inicial preveia ubicar el monument al Camí Nou, que voreja la munta-nya del castell, però més tard la idea es va desestimar i es va decidir aixecar el monument als peus de la zona residencial dels Escorials, on vivien el director, els enginyers i altres tècnics de les mines. El monument es va acabar l'estiu del 1949, però el bust mai va ser posat al seu lloc en quedar a mans de la família Thiebaut.

L'acte públic de donació, emmarcat en la commemoració de la festivitat de Santa Bàrbara, patrona dels miners, començarà a les sis de la tarda, a l'arxiu. Hi haurà la conferència «La minería de potasas en el Grupo UEE», de l'enginyer de mines Alfonso Ballestero, i la projecció de dues filmacions d'època sobre les mines de Cardona: Montaña de Sal (Cardona), del 1936, de X.Guell, i un muntatge a partir del reportatge emès l'any 1989 per RTVE-Sant Cugat sobre el tancament de les mines de potassa de Cardona: Crisis en las minas de potasa de Cardona. Cadascun té una durada d'uns deu minuts.