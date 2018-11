El Konvent resulta premiat en els Butaca 2018

El Konvent, juntament amb el Festival TNT i l'Antic Teatre, ha guanyat el premi Butaca 2018 en la categoria de noves aportacions escèniques gràcies a la coproducció de l'espectacle «Rebota, rebota y en tu cara explota».



«Rebota, rebota y en tu cara explota» es va crear a les naus i espais berguedans del Konvent l'estiu del 2017. Es tracta d'un espectacle contundent i necessari sobre la violència masclista creat per Agnés Mateus i Quim Tarrida. Ella, performer entrenada en la singularitat teatral de Roger Bernat, Juan Navarro, Rodrigo García i Simona Levi. Ell, artista multidisciplinari vinculat al còmic, l'art conceptual i la música.





Els Butaca van néixer l'any 1995 amb l'objectiu de crear uns premis escollits exclusivament pels espectadors. Aquesta decisió tenia una doble voluntat: crear els primers premis de teatre de votació popular de Catalunya, i apostar per un guardó especialment sincer,lliure de qualsevol manipulació i deslligat d'empreses i organitzacions vinculades professionalment al món de l'espectacle.Els Butaca també volen ser un esdeveniment de promoció i difusió del fet teatral que pren forma donant veu a l'espectador, però sobretot legitimant la seva opinió. Des dels premis volem que el públic sigui l'eix principal des d'on es difon el fet teatral.Els premis Butaca han aconseguit crear un guardó imparcial i directe que, a través del valor que li atorga el guanyador, legitima el criteri del públic.Els nominats al guardó eren:Rebota rebota y en tu cara explota (Konvent/ Festival TNT/ Antic Teatre)Sis personatges – Homenatge a Tomás Giner (Teatre Lliure)Claudia (Grec 2016 Festival de Barcelona / CCCB / La conquesta del pol sud / CAET)AÜC: El so de les esquerdes (Les impuxibles / Grec 2017 Festival de Barcelona)