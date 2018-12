Les 10 claus de «Kubrick», l'exposició de l'any al CCCB

Hi ha temps fins al 31 de març, però és bo anticipar la visita a l'exposició sobre l'obra de Stanley Kubrick (1928-1999) que acull el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona perquè hi ha el risc que t'entrin ganes de repetir. Amb una suggerent posada en escena, i amb documents i objectes originals de les pel·lícules del realitzador novaiorquès, la mostra fa un exhaustiu recorregut per la trajectòria del creador de cintes immortals com 'Lolita', '2001, una odissea de l'espai' i 'La jaqueta metàl·lica'. Els diumenges, a partir de les 3 de la tarda, l'entrada és gratuïta: però, compte, això ho sap molta gent. D'altra banda, es pot consultar també la recomenació de les 15 exposicions que cal no perdre's aquest hivern.

1. La guerra

Des d'Espartac (1960) fins a 'La jaqueta metàl·lica passant per 'Dr. Strangelove' i 'Camins de glòria', la guerra és un dels eixos centrals de les inquietuds fílmiques de Kubrick. Un argument que enllaça amb la voluntat del cineasta per parlar sobre l'impuls i la capacitat que té la humanitat per a autodestruïr-se. Kubrick va dir: «la pregunta moral essencial és si un home pot o no pot ser bo sense tenir l'opció de ser malvat i si aquesta criatura continua sent humana».



2. Napoleó

En el darrer àmbit de l'exposició s'exhibeixen uns prestatges amb alguns dels llibres de la biblioteca personal de Kubrick que tracten sobre Napoleó i la seva època. La figura del cabdill francès va ser una de les obsessions del director, que fins i tot va arribar a traçar tot el pla de rodatge d'una pel·lícula sobre aquest personatge històric que havia de durar 236 minuts. Audrey Hepburn va refusar de participar-hi i cap productora va voler fer-se càrrec d'un projecte molt i molt car.



3. La censura

La versió d'Espartac que es va veure fins el 1991 no contenia l'escena en que Crassus intenta seduir el seu esclau Antoninius, un fragment dels 14 minuts de metratge censurats en el seu moment (1960). Les pel·lícules de Kubrick sovint van topar amb la censura oficial i la moral, com es pot veure en les cartes que l'Església Presbiteriana Bíblica de Florida i la Christian Action van enviar al realitzador criticant les connotacions sexuals de Lolita.

4. El sexe

El desig i l'atracció són presents a la filmografia de Kubrick ja des de les escenes prohibides d'Espartac -en els castos inicis dels anys 60- fins l'explícita 'Eyes wide shut' (1999), on mostra la conversió del plaer en mercaderia a mans de les elits del capitalisme. La dona, per als personatges masculins del director nordamericà, és un ésser indesxifrable i fascinant amb qui sovint té una relació agressiva. L'eròtica i la pulsió són dues cares d'una mateixa moneda.



5. Control total

S'han dit moltes coses de Kubrick, i una de les que millor defineixen la seva personalitat cinematogràfica és la voluntat de controlar-ho tot. I això inclou des de la tria de les fonts literàries a les lents de càmera, les campanyes promocionals i, fins i tot, el color de les parets de les sales on s'havien d'exhibir les seves pel·lícules. Gran creadors de personatges, espais i situacions, Kubrick va voler ser un un artesà amb domini de totes les facetes del seu ofici.



6. La fotografia

A l'inici de tot hi ha la fotografia. El pare Kubrick va regalar a Stanley una càmera professional Graflex pel seu tretzè aniversari, i només quatre anys més tard va vendre la seva primera fotografia a la revista Look, competidora de Life. El pòsit per la cultura visual -des del punt de vista tècnic i artístic- es va deixar sentir a partir d'aquells primers anys de la seva carrera en tota la seva trajectòria. Quan va agafar una càmera de cinema, però, ja va deixar les de fotografia.

7. '2001'

Fa temps que vem deixar enrera aquesta data, però la llegendària pel·lícula de la qual enguany es compleix mig segle continua vigent com un dels grans i fascinants misteris de la producció de Kubrick. «No és un missatge que hagi volgut transmetre mai amb paraules, '2001' és una experiència no verbal», va dir el cineasta en el seu moment. L'exposició tracta el film amb exhaustivitat perquè 50 anys després continua sense exhaurir les interpretacions possibles.



8. Reptes tècnics

L'angoixa de l'espectador en els recorreguts pels passadissos de l'Hotel Overlook a 'El resplandor' és culpa de la steadicam, una innovació tècnica que Kubrick va fer servir per dotar de fluïdesa els moviments de la càmera. Un altre repte va ser rodar les escenes interiors de 'Barry Lindon' amb la llum de les espelmes, un problema sense precedents que es va resoldre redissenyant les lents òptiques Zeiss 50 mm f0.7 usades per la NASA per fotografiar la cara fosca de la lluna.

9. Grans actors

Kubrick va comptar amb Kirk Douglas a 'Camins de glòria' i 'Espartac', James Mason a 'Lolita', Jack Nicholson a 'El resplandor', Peter Sellers a 'Dr. Strangelove', Malcolm McDowell a 'La taronja mecànica', Marisa Berenson a 'Barry Lindon' i Nicole Kidman i Tom Cruise a 'Eyes wide shut'. L'exposició és rica en fotografies dels rodatges en que apareixen el director i els intèrprets, com les que va fer Matthew Modine a 'La jaqueta metàl·lica'.



10. Objectes originals

Mitomaníacs prepareu-vos: a la mostra s'hi poden veure des del cap de simi que portava Andy Wallace a la mítica escena inicial de '2001' fins a la capa que vestia Tom Cruise en els passatges més inquietants de 'Eyes wide shut'. Tota la mostra és plena de guions originals, de cartes i d'atrezzo que porta molts records, com l'armadura de cuir que va lluir Laurence Olivier a 'Espartac' i el póster de Beethoven de l'habitació de l'Alex a 'La taronja mecànica'.