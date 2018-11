@Set_dies, un projecte que proposa seguir relats de ficció a través d'Instagram

Com un passatemps, però també amb ganes d'aprofitar el bon moment que viu la plataforma Instagram, el professor esparreguerí Jordi Cabrerizo i el tècnic d'escenaris de Barberà del Vallès Jordi Carpa han creat en aquesta xarxa social el projecte @set_dies, una «insta sèrie» (sèrie a través d'Instagram), que narra durant set dies consecutius i amb clips d'entorn un minut una història nova cada setmana.



En aquest recull de videoblogs, Cabrerizo és l'actor principal i es posa setmanalment a la pell d'un personatge diferent. Tot i que només fa tres mesos que van començar aquest nou projecte, afirmen que han tingut una molt bona rebuda. A Instagram sumen 1.300 seguidors i alguns dels seus clips superen ja les 600 visualitzacions, obtenint bones crítiques per part del públic.



«És un exercici d'experimentació i creació», afirma el protagonista d'Esparreguera, que afegeix que el projecte és fruit de la imaginació de cada un dels seus impulsors. De moment, s'han emès històries de terror, de comèdia, ficció o fals documental, entre d'altres amb títols com «L'estressat», «L'artista», «L'il·lusionista» o «El gat».





Per visualitzar la insta sèrie, s'ha d'accedir al compte d'Instagram, batejat així perquè les històries arrenquen els dilluns i hi ha un capítol nou els sis dies següents. Han escollit aquesta xarxa social perquè «és innovadora i està menys explotada que Youtube» i perquè consideren que aquí hi ha menys continguts similars.Els vídeos els graven o a casa de Cabrerizo o Carpa en una o dues tardes per història. No pretenen tenir una imatge professional ja queAmb tot, també recorren a alguns efectes especials sonors per a les històries de ficció. Si necessiten alguna altra localització, han aconseguit que empreses els cedeixen els seus espais, com per exemple ja ha fet un taller de ceràmica; o surten a gravar al carrer o al bosc.No tenen un pressupost estipulat ni busquen guanyar diners., diu Cabrerizo. Actualment busquen a col·laboradors que surtin als seus vídeos per tenir més difusió. Aposten per lai a nivell personal se senten, per això van començar aquest projecte en aquesta llengua.