El surienc Roc Esquius reflexiona sobre la tecnologia i l'amor a «ELI»

Quan estava escrivint ELI, una obra de teatre futurista al voltant de «l'amor incondicional no expressat», l'autor surienc Roc Esquius (1982) no s'imaginava que «hi hauria tanta gent que em diria que li havia passat amb el seu pare el mateix que veu a l'escenari entre els dos personatges». Allò que interpel·la aquests espectadors és la història de la difícil relació que mantenen un fill i el seu progenitor després de patir una pèrdua irreparable: «m'expliquen que el seu pare mai els havia dit que els estimava i que potser ho haurien necessitat».

Què hi ha al darrere d'aquesta reacció? Una nova peça del dramaturg bagenc que està exhaurint entrades gairebé cada dia a la Sala Versus Glòries de Barcelona. Amb Antonio Calvo a la direcció i Pep Anton Muñoz i Jaume Casals en la interpretació, l'obra comença en el moment que el pare regala al seu fill de 25 anys una ELI, una màquina que permet a l'usuari crear noves personalitats per no sentir-se mai sol.

Com en altres projectes precedents com Sàpiens i Claqué o no, Esquius se submergeix en el ter-reny de qüestions essencials de la condició humana. En aquesta ocasió, porta a l'escenari una història d'amor que peca de falta de manifestació: «Quan no dius a algú que l'estimes perquè dones per fet que ja ho sap, aquest amor pot ser que ja no sigui real».

Amb ELI, Esquius reconeix que «he intentat explicar menys però amb una major profunditat dels personatges». L'espectador penetra tant endins de la ficció, que en cada funció hi ha un moment en què la platea es posa a aplaudir. «Hi ha un punt de catarsi», afirma el surienc: «El que emociona és que, al capdavall, la màquina reforça els homes, tot i que pugui semblar que passa el contrari».

L'ELI és un enginy semblant al comandament d'una consola de videojocs que, en el moment d'activar-se, transporta l'usuari a un món virtual en el qual interactua amb les personalitats que ha volgut crear, fins i tot persones que ja no hi són. «La conclusió final és que l'important és el que passa a fora, no dins de la màquina», anota Esquius: «Però m'he trobat gent que diu que compraria l'ELI i altres que es lamenten i pregunten cap on estem anant».

En aquest sentit, el text no conté una crítica cap a la tecnologia. «Com diu Antonio Calvo, una forquilla serveix per menjar macar-rons o bé per clavar-la als ulls del teu enemic», apunta Esquius: «La tecnologia no és bona ni dolenta, tot depèn de l'ús que en facis. A mi m'agrada generar debat: hem d'assumir que la tecnologia no ens espera, per tant, ens toca pensar com ens hem d'educar per fer-la servir».



Fred ambiental i emocional

ELI és d'aquelles peces que tenen la virtut de saber crear una atmosfera especial que abriga l'espectador dins seu. Des del primer instant, es palesa la fredor de la relació entre el Biel i el seu pare, «un clima de gel» en el qual s'esdevé una paradoxa: «Convindríem tots plegats que una màquina és una cosa freda i asèptica, però en la trama té la funció de trencar el gel entre els dos personatges».

Quan el jove comença a fer servir el giny, en fa un ús que repel·leix al pare. «Però és allà dins on hi ha la zona més emocional de l'obra», indica Esquius, circumstància que porta l'espectador a realitzar «un doble salt» entre la perversitat del que passa i el vincle paternal.

El dramaturg surienc reconeix que va patir durant l'escriptura de l'obra i un cop va veure ELI ja muntada, però «es tracta de jugar a fons». Per aquest motiu, «vam pensar que els personatges havien de parlar menys del que parlaven a l'inici, per tal que la relació fos més freda. El fill és inadaptat i la gestió emocional del pare és dolenta, no és capaç de fer un pas per aproximar-se al noi».

Un altre dels elements centrals de l'espectacle és la qüestió de la pèrdua i, sobretot, «les maneres d'afrontar-la». Esquius indica que hi ha una tercera capa en l'obra que són «les fases del dol» i «les diferents maneres d'encarar i integrar la pèrdua o de continuar vivint com si ho esborressis».

ELI és un híbrid entre un present versemblant i un futur hipotètic. Posar-se unes ulleres que et duen directament a congeniar amb personalitats diverses pot semblar un guió de ciència-ficció. Esquius reconeix que parlar amb els morts «és molt bèstia», però «ja ho estem fent». El surienc argumenta que «el primer cop que algú va veure la foto d'una persona que ja no hi era, deuria causar un gran impacte. El mateix que, més endavant, va passar quan vam veure en vídeo imatges en moviment de persones ja mortes. Interactuar amb elles és un pas més», una possibilitat que «no està tan lluny: ja comença a haver-hi assistents virtuals amb els quals pots mantenir converses i que manifesten els caràcters de la personalitat de persones concretes».

ELI està en cartell fins diumenge al Versus i posteriorment farà gira per Catalunya, tot i que encara s'ha de tancar el calendari. Per la seva part, Esquius és l'autor i el director d'un nou espectacle de la Companyia Dara que s'estrenarà el mes de febrer, novament al Versus. «Encara no tenim títol, però tracta de la necessitat de fer veure que les coses ens van molt bé», explica el surienc, que també està implicat, com a actor, en el muntatge d' Això ja ho he viscut, de JB Priestley, que dirigirà Sergi Belbel a la Biblioteca de Catalunya i es podrà veure a partir del 12 de juny.