Les coincidències entre «La reducción» i el film «La missió»

? La reducción, publicada en castellà el 1963 per Destino, és l'única de les novel·les de les quals Tomàs Cabot no ha fet la traducció catalana. La intenció és publicar-la amb la revisió que en va fer fa pocs anys. La reducción se situa al Paraguai, l'any 1638, en una missió de jesuïtes que adoctrinen una comunitat d'indis guaranís. Els recorda a La missió, de Roland Joffé, del 1986? Com ahir explicaven autor i editor, als seixanta, l'ambaixador espanyol al Paraguai, «el falangista» Giménez Caballero, va demanar permís al manresà per fer-ne un guió. Es van cartejar i tot va quedar en no-res. Però, com diu Llorenç Capdevila, en la introducció del volum que avui es presenta, «una anàlisi comparativa fa pensar» que La missió «hi podria estar inspirada». Segons l'autor, «hi ha coincidències» calcades.