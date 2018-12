La cantautora manresana Marina Castells presentarà avui alguns temes nous en el concert que farà a partir de les 21 h al local social de Punt de Fuga, a Sant Joan de Vilatorrada. L'autora de peces com Arbre a la ciutat té estudis de cant modern i teatre musical i forma part del grup de cant coral Sopa de Galets, que l'any passat va actuar al Mercat de Música Viva de Vic. L'actuació és oberta a tothom i el pagament és amb taquilla inversa.