El ple municipal escoltarà el projecte d'un nou centre escènic al Conservatori

La plataforma Amics del Conservatori presentarà en el ple municipal de l'Ajuntament de Manresa del dijous 20 de desembre el projecte de creació d'un centre d'arts escèniques a l'edifici del cèntric teatre de la capital bagenca. La docent, actriu i dramaturga Sílvia Sanfeliu prendrà la paraula per exposar davant dels grups polítics les línies mestres d'una iniciativa que treballa amb la mirada posada en el 2028.

«Volem que els partits es defineixin», va explicar Joan Morros, responsable d'El Galliner i un dels membres de l'associació: «Abans de les eleccions municipals del maig de l'any vinent tornarem a fer alguna acció per demanar als grups si volen recollir la proposta del centre d'arts escèniques en el seu programa. Confiem que tothom s'hi adherirà perquè estem parlant d'aquí a deu anys i encara no hi ha un pressupost del que costaria tot plegat».

Fins ara, «hem parlat amb els dos partits del govern, Convergència i Esquerra, i de manera informal també ho hem comentat amb la CUP i el PSC. Volem adreçar-nos a tots perquè es conegui bé el projecte». D'aquesta manera es posa la primera pedra per fer realitat el centre d'arts escèniques d'aquí a una dècada, talment com va fer l'entitat d'El Galliner el 2006 quan va imaginar la rehabilitació del Kursaal. Deu anys després de posar-se a caminar, el somni es va fer realitat.

La iniciativa de presentar el projecte en el ple municipal va ser la decisió més rellevant sorgida de la reunió que els integrants de la plataforma Amics del Conservatori van celebrar dimarts per valorar la celebració del 140è aniversari de l'equipament. A l'entorn del 9 de novembre –data en què, l'any 1878, es va inaugurar el centre– es va celebrar una visita guiada a l'edifici, una exposició de fotografies antigues i la presentació de l'estudi arquitectònic d'una hipotètica reconfiguració de l'espai.

Un altre acord pres dimarts va ser l'organització d'una sessió de debat, oberta a tothom, on l'arquitecte Pere Santamaria presentarà l'estudi previ esmentat que ha realitzat sobre un possible centre d'arts escèniques per a la ciutat. La trobada tindrà lloc el dia 11 de desembre a les 20 h a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om.

«Per als Amics, el punt de partida és el treball que ha fet en Santamaria», reconeix Morros: «Ell va escoltar les entitats que haurien de tenir la seva seu al centre d'arts escèniques, com La Crica, l'Orfeó i l'Aula de Teatre del Kursaal, i a partir de les necessitats i dels suggeriments expressats ell va fer un estudi que es mostrarà als assistents per obrir el debat i que tothom pugui fer-hi aportacions, suggeriments, propostes...». Tot i que el treball de Santamaria no es considera encara un projecte en ferm, «és interessant poder veure els plànols, on està tot molt detallat, i escoltar les seves explicacions».