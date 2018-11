Els Gossos diuen adeu a casa

Assegut en una de les butaques del teatre Kursaal, Natxo Tarrés mira cap a l'escenari: «Quants cops hi hem actuat, aquí? Una desena ben bé, sols o acompanyats». És primera hora de la tarda de dijous. La resta del grup (Oriol Farré, Roger Farré i Santi Serratosa) fan proves mentre l'equip tècnic sembla que es multiplica. Tenen feina. Juanjo Muñoz arribarà un pèl més tard: està fent de pare. El món no és el que era fa 25 anys, quan en un llunyà 1993, al Pare Algué, quatre adolescents van començar una aventura que, aquest divendres i dissabte, convertits en adults amb responsabilitats i en una de les bandes que han marcat la història musical d'aquest país, viurà dos episodis finals.

Amb entrades exhaurides des de fa setmanes, Gossos celebrarà a casa un adeu sense una data de retorn. Ho faran amb dues «festasses», com explica Tarrés, acompanyats d'una quinzena de bandes i músics de la Catalunya central que interpretaran les cançons del quintet. «Veterans i coetanis». Reserven la sorpresa per al públic. No hi ha nervis. Regalima per la Sala Gran del Kursaal aquella emoció que es reserva per a les grans ocasions. Estan convençuts que l'aturada és la millor opció, assenyala Tarrés. I l'explicació cau pel seu propi pes: «Les necessitats de fa 25 anys no són les d'ara. La il·lusió és una altra; abans potser volíem omplir un estadi; ara amb un concert amb 100 persones en podem tenim prou. Però aquest és un país on és difícil viure de la música i generar projectes que et permetin omplir la nevera. I nosaltres no ens podem queixar. Però volem començar una nova etapa que mai no hem provat. Hem estat casats 25 anys i si hem arribat aquí és per la força d'una paraula: compromís».

Amb la idea de retre homenatge a les cançons, el format serà el mateix amb què van omplir amb dues mil persones l'Auditori de Barcelona el 3 de maig; però en clau manresana: actors i actrius recitaran temes de la banda prèviament enregistrats que el públic veurà a través d'una gran pantalla i que s'alternaran amb les actuacions a l'escenari on els seus companys de professió, com a la ciutat comtal –on van reunir les bandes emblemàtiques del rock en català amb grups de la nova fornada– interpretaran les cançons de Gossos que han triat. Clàssics dels inicis, temes emblemàtics. Format acústic, format elèctric. Ja tenien molt clar, ara fa un any, que amb la celebració dels 25 anys voldrien saber «què passa amb les nostres cançons quan les interpreta o les recita un altre». Ara, ja ho saben.

Per al grup, els dos concerts a Manresa volen ser «un homenatge a casa nostra i al lloc d'on venim». Però, tornaran? «Gossos s'ha reinventat moltes vegades i potser trobarem nous formats. No ho sabem i no és cap estratègia de màrqueting». L'únic clar és que «en clau de país i com ja vam dir, si ens necessiten, hi serem». Ells s'han citat a la primavera. Per fer un got i brindar pel futur.