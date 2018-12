Un espectacle de música i ball retrà homenatge a Francesc Juanola

L'Agrupació Cultural del Bages, el Grup Sardanista Dintre el Bosc i el Casal Cultural de Dansaires Manresans organitzaran diumenge un homenatge al compositor Francesc Juanola, de qui dilluns es compliran cinquanta anys de la seva mort. La vetllada, que tindrà lloc a partir de les 12.30 h a l'antiga fàbrica de l'Anònima, consistirà en la representació de l'espectacle No val a badar. Les entrades valen 13 euros, 10 euros si s'adquireixen anticipades al Kursaal (cada tiquet inclou una consumició).

El muntatge tindrà la condició de concert-vermut i és una proposta multidisciplinària que fa un recorregut per la vida de Juanola, i en la qual hi haurà la música de la cobla Ciutat de Girona, sardanes de Dintre el Bosc, una sardana coreografiada per Dansaires Manresa i ballets de l'Esbart Manresà. La durada serà d'una hora.

Francesc Juanola va viure a la capital bagenca bona part de la seva vida i va estar vinculat a diverses entitats de la ciutat. Va fundar la cobla Principal del Bages, va ser director musical de l'Esbart Manresà i va compondre més de 600 sardanes, entre les quals El meu Jaumet, El pantà d'Oliana, Atractiva i T'estimo. Així mateix, al llarg de la seva prolífica i reeixida carrera va fer arranjaments de caramelles, així com cançons i altres peces musicals.