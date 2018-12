Javier Rey i Adriana Ugarte roden escenes de la sèrie «Hache» al Passeig de Manresa

El rodatge de la sèrie "Hache" de Netflix ha portat avui a Manresa els pesos pesants de la sèrie, Javier Rey i Adriana Ugarte que han enregistrat diferents seqüències al mig del Passeig, en la cantonada del carrer Arquitecte Oms. De fet, l'entrada de l'edifici de la botiga Centregràfic s'ha transformat en l'entrada del Club Albatros, un dels escenaris principals de la sèrie, un local nocturn on es barregen visitants estrangers amb classe alta barcelonina i personatges del submón de la ciutat. "Hache" se situa en la Barcelona dels anys 60 i explica la història d'Helena (Ugarte), una prostituta que acabarà assumint el control del tràfic d'heroïna que dirigeix Malpica (Rey), cap d'una banda mafiosa. Avui al Passeig, també, han rodat Igrid Rubio -Celeste a la sèrie i encarregada del Club Albatros- (al migdia amb Ugarte) i Marc Martínez -en el paper d'Arístides, un dels homes de Malpica- (al vespre, amb Rey).

Avui al vespre es gravava la visita d'uns mafiosos italians al Club Albatros. En aquest tram del Passeig, la productora de la sèrie, Weekend Studio, ha situat un quiosc, 'empaperat' amb revistes antigues del mateix figurant, Plácido Sierra, que té paradeta al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. I han convertit l'entrada del Centre Cultural El Casino en el Cinema Aurora, on es podien veure els cartells de pel·lícules com "La moza del cántaro", amb Paquita Rico, o "El emigrante". Dos dels cotxes d'època (del dotze que han participat avui) i que proveeix per al rodatge l'empresa del manresà Carles Garriga, Spotcar, enfilaven pel tram lateral del Passeig fins arribar a l'entrada de Club Albatros. Al davant, vestit completament de negre, els esperava Javier Rey (Isabel, Velvet, Fariña). Entre els figurants, mariners, guàrdies civils i parelletes passejaven per davant del Club Albatros, alguns enfilant el carrer, altres disposats a entrar-hi. Tot, enmig d'una boira baixa i trepitjant un paviment remullat. La Manresa més fosca només quedava il·luminada pel neó del Club Albatros.

Curiosos i vianants, situats al lateral oposat del tram de rodatge, s'ho miraven amb el telèfon mòbil ben a mà. L'equip, avui format per una setantena de persones, està «encantat» de rodar a Manresa. I la raó, com explicava a aquest diari el director Jorge Torregrossa (La vida inesperada, Fariña) durant la gravació d'avui, és senzilla: «Manresa té tots els elements que busquem per rodar una sèrie d'època i a escala de Barcelona: pel Passeig, que bé podria ser la Rambla, i per carrers i racons, que ben bé podrien ser el Raval. Ja és un escenari natural i tot han estat facilitats».

Avui ha estat un dia intens. Com explicaven del departament d'art -encarregats de transformar la Manresa del segle XXI en un escenari dels anys 60- han començat a les 6 del matí i el rodatge s'acabarà a la nit. «Després tocarà desmuntar i compto que ens hi estarem ben bé quatre hores». Després del Passeig es traslladaran a l'Anònima, on la productora ha instal·lat el seu centre d'operacions (maquillatge, vestuari...) i on han convertit un dels espais en un gimnàs. Rodaran en un dels carrerons adjacents, que es transformarà en una de les entrades del Club Albatros. «Avui sí que hi ha hagut afectació per als veïns», expliquen, però refermava la idea del director: «Manresa és la ciutat ideal per a la sèrie, els carrers i els edificis ens encaixen perfectament».

El rodatge de Hache continuarà a Manresa, dilluns, en carrers del barri vell i a la Sèquia i, al llarg de la setmana, també a l'antiga Pirelli. La fàbrica, tancada a la producció des de fa uns vuit anys, es transformarà en un port i en una bodega de vaixell i també s'aprofitaran els despatxos, amb mobiliari d'època. De moment, s'estan gravant el primer i el segon dels vuit episodis que tindrà la sèrie. Manresa, una de les localitzacions principals de "Hache", té corda per estona com a plató cinematogfràfic.