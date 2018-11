L'espectacle «Caminant entre dinosaures» porta a Barcelona la recreació fidel d'una vintena de rèptils

Amb més de 9 milions d'espectadors, l'espectacle internacional 'Caminant entre dinosaures' arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona en sis funcions des d'aquest dijous fins el diumenge 2 de desembre. 18 dinosaures, alguns de més de 10 metres d'alçada, entren en escena per explicar mitjançant un espectacle educatiu l'evolució de les diferents espècies de dinosaures al llarg de la seva història. Basat en una sèrie de la BBC, l'actor Joan Sureda interpreta l'únic ésser humà de l'obra, un paleontòleg que fa de fil narratiu per entendre com vivien aquests animals fa 170 milions d'anys. "Hem afegit els últims avenços tecnològics però també científics", explica Nicolas Renna, director de Proactive, organitzadora de l'espectacle.

Dirigit a un públic familiar, l'espectacle, de dues hores, conté escenes on les criatures interaccionen i mostren com, per exemple, els carnívors van evolucionar fins a caminar sobre dues potes o com els herbívors es defensaven dels depredadors. Un total de nou especies el protagonitzen, incloent el Tyrannosaurus Rex, el Plateosaurus, el Stegosaurus, el Torosaurus o el Utahraptor. El robot més gran és el Brachiosaurus, d'11 metres d'alçada i 17 metres des de la boca a la cua.

"És una forma d'entreteniment educatiu, amb una producció tècnica molt exigent. Tenim 28 camions que traslladen tot i uns 65 tècnics per moure els dinosaures més unes 300 persones locals", ha explicat a l'ACN Nicolas Renna, director de Proactive, organitzadora de l'espectacle. Cada dinosaure el controlen tres persones, un a l'interior de l'animal, i els altres des dels controls centrals, on mitjançant comandaments específics mouen la boca, els ulls o la cua.

I és que han incorporat els últims avenços tecnològics, però també científics, ja que al llarg dels últims anys s'han descobert molts detalls nous sobre els dinosaures. "Crec que tothom aprendrà molt perquè hem afegit els últims avenços tecnològics però també científics, com que alguns dinosaures eren més semblants a un ocell que a un rèptil", ha dit Renna. Això respecte l'espectacle anterior, que no produïa la mateixa empresa, i que va venir a Barcelona el 2010. Aleshores el mestre de cerimònies va ser l'actor Jordi Díaz, un paper de paleontòleg que ara interpreta Joan Sureda.

"Són molt grans, molt reals. Quan els vaig veure per primera vegada ja era impressionant", ha dit l'actor. Per aquest motiu li ha estat "molt fàcil" com a intèrpret, ja que "és tant real que només has de veure-ho i deixar-te portar". "La sensació de flipar et ve sola", ha afegit.

Més de 9 milions d'espectadors, 40.000 a Barcelona



Unes 40.000 persones viuran l'experiència immersiva de l'evolució dels dinosaures de l'era Triàsica a la Juràssica. La producció, de més de 20 milions de dòlars, ha passat pel WiZink Center de Madrid i encadenarà ciutats d'arreu del món en una gira fins el mes de maig. L'espectacle acumula més de 9 milions d'espectadors.