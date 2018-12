«Estic obsessionat per escriure música, hi dedico moltes hores»

Dalt d'un turó s'alça l'ermita de Sant Esteve de Comià, al costat de la qual hi ha l'antiga rectoria, que des de fa una dècada i mitja és el lloc de residència de Cases. Envoltat de natura, dedica la major part del temps a escriure música: el darrer fruit és un disc sobre espirituals negres

El Premi Bages de Cultura reconeixerà aquesta nit una de les figures indiscutibles de la música de la Catalunya Central. El guardó que concedeix Òmnium Cultural recau en la seva 36a edició en el compositor sallentí Carles Cases (1958), instal·lat des de fa quinze anys als afores de Borredà, en concret a l'antiga rectoria de l'ermita de Sant Esteve de Comià.

Ha produït i compost per a artistes com Lluís Llach, Martirio, Maria del Mar Bonet, Gossos, Marina Rossell i Chano Domínguez, i és autor d'una seixantena de bandes sonores per al cinema. En quin moment vital i professional es troba actualment?

Ara ja no agafo encàrrecs, estic tot el dia escrivint les meves coses.

Per què no fa encàrrecs?

N'estic tip, i agafar-los implicaria parlar amb gent que no en té ni idea, de música.

Vist així...

Però, és clar, també m'hauria de començar a preocupar per com arribo a final de mes.

Què està fent?

M'he passat dos anys creant un disc, que porta per títol Espirituals i sortirà a principi de desembre.

S'ha dedicat només a això?

Sí, he treballat vuit, deu, dotze hores cada dia. En gaudeixo molt, i crec que és el que he de fer. Els encàrrecs em despistarien. A més, ja ho he fet molts anys. Tampoc no soc de buscar subvencions, no sé ni com fer-ho. M'agrada fer música, depurar-la al màxim.

Quan parla d'encàrrecs, parla de bandes sonores per al cine?

Sí, però és que, a més, avui en dia et diuen que no hi ha pressupost, i agafen qualsevol estudiant de música que ho ha de tenir fet en un parell de mesos. He entès que, si sempre agafes aquest tipus de feines, acaba sent un vici. I la gent no entén que no sempre has de dir que sí. És un parany en què molts han caigut.

Els joves?

No, no, els de la meva època.

Se'l veu feliç.

Ara estic obsessionat per escriure. Durant tres anys em van deixar de trucar, i ho vaig passar malament, però aquest parèntesi em va servir per descobrir tot aquest altre món. Després, em van tornar a encomanar feines, però ara ja dic que no les vull. Visc al dia.

Gaudeix plenament de la seva creativitat?

Sí, soc totalment independent. He descobert que jo estic fet per fer música i l'he de fer, i no vull que aquesta música vagi a parar a mans perverses. Després de dos anys preparant el disc, noto la baixada de tensió. A veure què faig a partir d'ara.

Renega del que havia fet?

No, sempre he fet el que he volgut, de petit ja era així. Quan tenia 30 anys, i ja feia bandes sonores, em vaig adonar que no en sabia prou i tenia uns buits horrorosos, i vaig anar a l'Havana: durant cinc anys vaig gaudir del mestratge d'Alfredo Gómez.

La inquietud per aprendre és una constant de la seva trajectòria. Fa uns mesos, fins i tot va començar a fer concerts en solitari com a pianista i, a més, a casa seva. Com es va sentir?

No ho havia fet mai! Jo no soc pianista, sinó compositor, i sempre havia tocat amb una orquestra o un grup que interpretaven el que jo havia escrit. De fet, toco el piano mitja hora a la setmana.

Què el mou avui en dia?

He trobat un llenguatge, una música pròpia, que crec que em fa reconeixible. Un creador sempre ha de tenir una personalitat, i ha de dir alguna cosa. Jo crec que ho he trobat.

En què es basa?

Parteixo molt de la música clàssica, també del minimalisme, el jazz i la música barroca.

Confia que el nou disc tingui el ressò necessari?

No, però m'és igual. Jo no soc d'aquells que sempre busquen sortir als mitjans.

Però confiar que hi hagi un públic per a la seva música és una cosa ben diferent.

Si no n'hi ha més és perquè el que faig no es coneix. Crec que el públic de base no està acostumat a coses com les que faig jo. El problema és que hem posat la música al sac de l'entreteniment. Jo he tocat davant de milers de persones... ara ja m'és igual el ressò.

Bé deu voler que surtin concerts per presentar el disc.

Sí, és clar, m'agrada que la gent em pugui escoltar. Però no em vull posar a trucar a mànagers o discogràfiques: aquesta gent parla de números i jo de música, i m'altero, em posa malalt. Per a mi, la música és un sedant, una medicina, m'hi he lliurat en cos i ànima. Abans, el primer que escrivia ja em semblava bé, ara continuo fiant-me de la meva intuïció, però ho treballo.