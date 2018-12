Salvador Juanpere estrena al Museu de Montserrat una exposició inèdita

L'Espai d'art Pere Pruna del Museu de Montserrat ha inaugurat aquest divendres l'exposició de l'escultor Salvador Juanpere que porta per títol 'Imatge i semblança'. L'artista ha explicat que les peces de la mostra posen l'accent en el fet de crear, concretament en "els processos de construir l'obra". L'exposició està formada per onze obres de materials com la pedra, el formigó o la fusta i compta amb dues peces inèdites, creades especialment per a l'ocasió. Una està elaborada a partir de pedres de la muntanya de Montserrat, mentre que l'altra gira al voltant de la figura del reconegut pintor italià Caravaggio, molt admirat per Salvador Juanpere. La mostra es podrà veure fins el 28 d'abril.