Gossos emociona en el primer concert de comiat al Kursaal

Hi ha moltes maneres de dir adéu, i els Gossos han triat fer-ho a casa i envoltats d'amics. El conjunt manresà, que es retira indefinidament dels escenaris, va viure ahir al Kursaal el primer dels dos concerts de comiat que la banda ha preparat amb la col·laboració de nombrosos grups i artistes que els han acompanyat en els seus 25 anys de trajectòria en el món de la música. Un comiat emotiu i amb molts retorns, com els de Plouen o Els Convidats, que es van fer seus alguns dels temes de la banda manresana que ja formen part del patrimoni del pop-rock català.

Durant la vetllada, amb un teatre ple de gom a gom i un públic entregat, també es van poder veure diversos vídeos amb la participació d'actors i actrius com Enric Llort, Carles Gilabert i Mireia Cirera, que van recitar els versos de les cançons Dia 1, Banzai i No és Nou. «Hem vingut a celebrar la vida. Especialment els últims 25 anys regalant, aprenent, donant, compartint. Avui és una festa on vosaltres també en sou els protagonistes», deia Natxo Tarrés a l'inici.

El concert va arrencar amb un la percussió corporal del conjunt big hand, encarregats de portar el ritme en les cançons Solstici i Deixa't Portar. I al cap d'uns minuts, després d'un primer tast de Gossos en format convencional, irrompien a l'escenari Xavi Serrano i Jordi Ribot, membres d'Els Convidats, que van fer cantar el públic amb la seva versió del tema Una oportunitat. També hi va haver lloc per l'humor: «hi ha hagut un error. Van demanar grans artistes, i han vingut dos artistes grans», deia Serrano.

Després de viatjar a la Patum de Berga amb el tema Un instant, per l'escenari també hi van passar bandes com Chill Out, Edna o Clepton, amb la vocalista Maria Ribot. Un dels moments àlgids va arribar amb l'aparició de Manel Camp i Celeste Alías, que van interpretar en un magnífic duet el tema Metamorfosi. I per als més nostàlgics, Gossos va voler fer una mirada enrere, amb un mix en acústic de cançons dels inicis com Tot és fosc, Baby only you o Aquest estiu, que van fer les delícies del públic més fidel i van transportar tothom als primers discos dels manresans, on el joc de veus i les guitarres acústiques eren les protagonistes.

La recta final va estar marcada per l'energia creixent i la reivindicació social, amb un record per les persones que moren al mar Mediterrani i per la situació dels independentistes presos, als quals el grup va dedicar el tema Pareu el món. I abans de seguir la festa al pati del Kursaal, on els membres de Gossos es van traslladar tot just sortir de l'escenari per tancar la nit amb tres cançons més davant de la sorpresa del públic, el conjunt va fer posar tothom dret amb els seus himnes més emblemàtics, cantants a l'uníson: Condemnats, Corren i Quan et sentis de marbre.