Gossos munta una emotiva festa en el seu primer concert al teatre Kursaal

El teatre Kursaal de Manresa vivia ahir a la nit el primer dels dos concerts de la banda manresana Gossos, en la gira de comiat dels 25 anys i del seu adeu dels escenaris. Amb convidats com Chill Out, Edna, Manel Camp i Celeste Alías, Clepton, Plouen, Els Convidats o Les Farré, interpretant cançons com Rera teu, La carta, Enlloc o Metamorfosi o Pluja d'estrelles, el quintet va oferir un concert on no va faltar ni l'emoció ni les ganes de ballar. Amb un públic entregat, que omplia de gom a gom el teatre, el concert, a l'hora de tancar edició, s'havia traslladat al pati del Kursaal per celebrar la festa final.