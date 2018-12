El Premi Regió7 guardona un treball realitzat al camp nazi de Mauthausen

Dues peces audiovisuals de 15 minuts cadascuna que aprofundeixen en la memòria dels camps de concentració nazis van merèixer ahir el Premi Regió7 de Comunicació, un dels quatre que integren els Premis Lacetània concedits per Òmnium i que es lliuren en el mateix acte que el Bages de Cultura. El treball és obra dels joves Isaac Rodríguez i Tànit Fernández, responsables de la productora Avista Films, amb el suport dels professors d'institut Xavier Valls (Pius Font i Quer) i Pep Castilla (Peguera).

Entre el 5 i el 8 de maig passat, Rodríguez i Fernández van acompanyar un grup d'estudiants manresans a Mauthausen i allí van gravar-los recitant fragments de la novel·la K.L. Reich en la qual l'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella va ficcionar la seva experiència en els camps del Tercer Reich. «Cada alumne va fer la lectura en el lloc mateix on passa l'acció del llibre, ja sigui a la càmera de gas o a l'escala de la mort», van explicar els autors.

El primer dels dos treballs fílmics recull aquesta experiència, i el segon inclou les entrevistes que van fer als estudiants abans i després de visitar Mauthausen. El projecte guardonat per Regió7 amb 200 euros s'estrenarà el 29 de gener a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om de Manresa.

El Premi Antoni Esteve sobre treballs de la Catalunya Central, convocat pel Centre d'Estudis del Bages i Òmnium, i dotat per la família Esteve amb 1.500 euros, va correspondre a Xavier Jovés per l'obra Els incendis forestals a la Catalunya Central 1861-1987 i els inicis de les ADF a Catalunya. Absent per una intervenció quirúrgica, en el seu nom va recollir el premi la seva filla Núria. El Premi Pare Ignasi Puig i Simon per a projectes de recerca sobre la Manresa ignasiana, convocat i dotat per l'Ajuntament de Manresa amb 1.500 euros, va ser per al treball Els manresans que van acollir sant Ignasi a través dels protocols notarials (1485-1585), presentat per Josep Galobart i Soler. I el Premi Dovella Treball de Recerca per a Joves, també per a treballs de la Catalu-nya Central, convocat i dotat amb 300 euros i subscripcions a la publicació pel Centre d'Estudis del Bages, va correspondre a Irene Codina per Avinyó, retalls de vides esquinçades (1936-1952), tutoritzada per la professora Assumpta Suñé, de l'institut Miquel Bosch i Jover d'Artés.