una broma enginyosa i per a tots els públics

superlópez

? Espanya, 2018. Comèdia. 108 minuts. Direcció: Javier Ruiz Caldera. Guió: Borja Cobeaga i Diego San José, a partir del còmic de Jan. Intèrprets: Dani Rovira (Juan López / Superlópez), Alexandra Jiménez (Luisa Lanas), Julián López (Jaime), Maribel Verdú (Agatha). Pantalles: Bages Centre (Manresa), París (Solsona), Ceretà (Puigcerdà), Guiu (La Seu), Ateneu (Igualada), Mont-Àgora (Santa Margarida de Montbui), i Yelmo (Abrera).

A nacleto, agente secreto es revelà com un dels divertiments més brillants darrerament del cinema espanyol. El seu director, Javier Ruiz Caldera, insisteix en l'univers del còmic espanyol i ara ens ofereix la primera adaptació per a la pantalla gran de Superlópez, la popular figura concebuda el 1973 per Jan i publicada per la llegendària Bruguera. Aquesta declarada paròdica ibèrica del mític Superman està protagonitzada per Juan López, un gris oficinista crescut al Maresme que haurà de reconèixer finalment la seva condició sobrehumana.

El film no pretén ser una reproducció fidel del còmic original i dibuixa, en uns anys en què els superherois han envaït el cinema, una visió juganera i distesa dels éssers superdotats. Superlópez també configura un panorama saludablement irreverent de la realitat espanyola actual i beu en les fonts més genuïnes de l'humor ibèric (l'esperpent). El seu sarcasme adopta a vegades el traç gruixut, però el resultat final, malgrat que no assoleixi el nivell del magnífic Anacleto, és certament recomanable. Ruiz Caldera apareix com un cineasta dotat d'un sentit del ritme veritablement explosiu i capaçitat per construir visualment les atmosferes més delirants i eixelebrades. La geografia barcelonina (l'Arc de Triomf i la torre Agbar) juga un paper essencial en la trama d'aquesta broma enginyosa i per a tots els públics, servida impecablement pel conegut Dani Rovira i per una Maribel Verdú que explota el seu vessant més còmic. Una fantasia eminentment popular que segueix explotant amb encert (pensen en les darreres versions de Mortadel·lo i Filemó per la pantalla gran) la mitologia del còmic ibèric. Un filó que segurament ens proporcionarà els propers anys molts més llargmetratges sucosos i irreverents.