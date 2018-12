Juanpere exposa una obra inèdita feta amb pedres de Montserrat

L'Espai d'art Pere Pruna del Museu de Montserrat acull fins al 28 d'abril l'exposició de l'escultor Salvador Juanpere (Vilaplana, Tarragona, 1953) que porta per títol Imatge i semblança. Una mostra que, segons l'artista, posa l'accent en el fet de crear, concretament en «els processos de construir l'obra». L'exposició està formada per onze obres de materials com la pedra, el formigó o la fusta, i té dues peces inèdites, creades especialment. Una d'elles és una instal·lació feta amb catorze pedres de la muntanya de Montser-rat. Cada pedra té al damunt una paraula en bronze i juntes formen la frase: «Aquell que talla escultures no fa sinó accelerar l'esbocinament de les muntanyes». Es tracta d'unes paraules que Marguerite Yourcenar va posar en boca de l'escultor renaixentista Miquel Àngel. L'altra creació per a Montserrat gira al voltant de la figura del reconegut pintor italià Caravaggio, molt admirat per Salvador Juanpere.