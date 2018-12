Els santvicentins Riola i Montoliu són al 'remake' de «Curro Jiménez»

Els intèrprets santvicentins Cèsar Riola i Trini Montoliu participen en el rodatge de Bandolero, la sèrie amb la qual Curro Jiménez tornarà a les pantalles de televisió. Després de rodar el capítol pilot entre Madrid i Andalusia, el projecte dirigit, per Miguel Ángel Fabre i produït per les cadenes Fibwi i Life TV, es troba en procés de gravació per arribar properament a alguna emissora generalista.

Els actors bagencs arriben a Bandolero després d'haver pres part en diferents produccions cinematogràfiques els darrers anys. A Riola se'l pot veure actualment a Superlópez, després de participar, entre d'altres, en els films Ámbar i Arc de Barà. Montoliu, per la seva banda, va aparèixer a Los mismos de siempre, Lo importante es vivir i Arc de Barà, per citar algunes de les produccions en què ha pres part darrerament. Ambdós, a més, també tenen experiència en el camp del doblatge i en el teatre.

Tal com expliquen els santvicentins, Trini Montoliu encarna el personatges de la Dolores, «la propietària de la taverna del poble, de la qual el padrí del seu fill és el protagonista de la història, Curro Jiménez». Cèsar Riola, d'altra banda, és El Catalán, «un bandoler fugitiu de Catalunya que es refugia a Andalusia».

Curro Jiménez, un jove barquer de nom Andrés López, és una de les sèries mítiques de la televisió espanyola. Després de tres anys en pantalla i de la pel·lícula que es va fer amb posterioritat, el bandoler, que lluitava contra el caciquisme i les injustícies, va quedar aparcat fins que Miguel Ángel Fabre va proposar a Sancho Gracia, l'actor que va immortalitzar el personatge, el retorn a la petita pantalla. El projecte, però, va quedar momentàniament paral·litzat per la mort de l'intèrpret madrileny, l'agost del 2012.

Sis anys després, Curro Jiménez torna a cavalcar amb una sèrie que porta per títol Bandolero i que estarà protagonitzada per Iván Sánchez, que, entre d'altres produccions, se l'ha pogut veure a Hospital Central. Juntament amb ell, en el repartiment també hi figuren actors com Ramón Langa i Alfonso Bergara i actrius com Nuria Fergó i Melody, entre d'altres.

Bandolero intentarà seduir l'audiència del segle XXI més de quatre dècades després que Curro Jiménez es convertís en tot un fenomen. Montoliu i Riola es mostren satisfets per poder interpretar sengles papers secundaris que reforcen la seva trajectòria.