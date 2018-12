La Farsa fa una crida als berguedans per aconseguir un joc de garrofes col·lectiu

L'Agrupació Teatral La Farsa de Berga no vol deixar perdre les garrofes que acompanyen any rere any les representacions dels Pastorets de Serafí Pitarra. Tot i que per tercer any consecutiu l'entitat teatral no ha convocat el concurs de garrofes –que va deixar-se d'organitzar el 2016 per la davallada de la participació–, els seus membres aposten enguany per una nova iniciativa per aconseguir que els versos satírics que parlen del que ha passat a Berga i al món durant el darrer any siguin més plurals que mai. Fan una crida a tots els berguedans que tinguin ganes d'aportar el seu granet de sorra a mantenir la tradició a escriure estrofes que parlin de l'actualitat berguedana, nacional o internacional per aconseguir obtenir una obra col·lectiva que es llegirà a les funcions dels Pastorets d'aquest Nadal.

Qui hi estigui interessat pot escriure el nombre d'estrofes que vulgui, fins a un màxim de quaranta-quatre quartetes, que són les que formen un joc de garrofes. Això sí, tot i que la temàtica és lliure, cal cenyir-se a la mètrica: les estrofes han de ser de quatre versos heptasíl·labs, en llengua catalana i inèdites. Les persones que vulguin participar en la redacció d'aquesta obra coral, poden enviar les seves propostes a través del correu electrònic lafarsaberga@gmail.com fins al 20 de desembre, signats amb el lema, nom i cognoms i adreça de l'autor o els autors. En el cas que el treball tingui diversos autors, es necessitarà obligatòriament les dades d'un dells. L'entitat també obre la possibilitat a presentar propostes en format paper lliurant els documents a l'Oficina de Turisme de Berga, al carrer dels Àngels.

Tal com han avançat els responsables de La Farsa, un cop recollits, s'examinaran els treballs presentats i se'n farà una selecció de quaranta-quatre quartetes que són les que s'acabaran llegint a les representacions dels Pastorets d'aquesta temporada. En aquest sentit, apunten que els encarregats de revisar els versos es reserven el dret de «recitar total o parcialment els treballs que es creguin més adients i de publicar-los si es considera convenient». Els integrants de l'agrupació animen a participar-hi: «Com més garrofaires se sumin a la iniciativa, més variat serà el joc d'enguany».