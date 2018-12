Gossos publica un nou disc en directe per celebrar els seus 25 anys

Gossos publica aquest dilluns el nou disc en directe 'Paraules que no s'esborren imatges que no se'n van' per celebrar els seus 25 anys, amb el concert que van oferir el 3 de maig a l'Auditori de Barcelona i un llibret de 72 pàgines amb imatges del fotògraf Àlex Carmona. Aquell va ser el tret de sortida a la seva gira de comiat (que va culminar tot just aquest dissabte al Kursaal de Manresa) abans de d'una aturada per "agafar aire" i "repensar" el seu futur. Els manresans van actuar acompanyats pels Txarango, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Macaco, Blaumut, Lax'n'Busto, Judit Neddermann i Ramon Mirambet. Durant el concert "entre amics" les formacions van interpretar temes dels Gossos com 'Corren', 'Quan et sentis de marbre', 'Condemnats o 'Si torno a néixer'.