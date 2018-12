El Kursaal encén aquest dimarts l'arbre de Nadal

A les 19.30 h del vespre d'aquest dimarts, 4 de desembre, una cinquantena d'alumnes de l'Escoleta de Teatre de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal s'encarregaran de fer el compte enrere i encendre els llums de l'arbre de Nadal que com cada any estarà instal·lat al pati del Kursaal durant aquestes festes nadalenques. També per la tarda a partir de les 18h es posaran a la venda més de 70 espectacles de la nova temporada del Kursaal.

Els alumnes de les diferents Aules d'Arts Escèniques del Kursaal inauguraran l'arbre de Nadal gegant del Kursaal amb una petita mostra de teatre i cançons nadalenques, obertes al púbic en general.



I també a la venda les entrades de la nova programació

A partir de les 18h de la tarda d'aquest dimarts es posaran a la venda a taquilles i per internet (www.kursaal.cat) les entrades de la nova temporada del Kursaal de gener a juny amb més de 70 espectacles per a tots els públics. Entre ells es podran comprar entrades per veure El Tricicle amb HITS, el musical de Dagoll Dagom «Maremar», Rosana, Mayte Martín o Bruno Oro.



Ampliació dels horaris de taquilles per Nadal

Les taquilles del Kursaal amplien horaris per aquestes festes nadalenques. Així, del 17 de desembre al 4 de gener les taquilles estaran obertes d'11h a 13h del matí i de 17 a 21h de la tarda.