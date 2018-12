Gelonch presenta a Manresa «Luter»

Avui, a les 7 de la tarda, l'Espai Òmnium de Manresa (Sobrerroca, 38) acollirà la presentació del llibre Luter (Viena Edicions), de l'escriptor i col·leccionista d'art lleidatà Antoni Gelonch (1956).

Presentat per David Joan Torra, Gelonch parlarà d'un assaig on reflexiona sobre què va suposar la figura de l'impulsor de la reforma protestant en la configuració de l'Europa del segle XVI i quines són avui les conseqüències d'aquesta reforma, que, com explica, resulten evidents tant en la construcció com en la política europea.