Mireia Pintó i Vladislav Bronevetzky actuen aquesta setmana al Japó

Després d'haver participat en la producció operística del Gran Teatre del Liceu Kàtia Kabànova, de Janacék, el novembre passat, la mezzosoprano manresana Mireia Pintó i el pianista Vladislav Bronevetzky viatgen al Japó per oferir dos recitals a les ciutats de Kioto (8 de desembre) i Itami (9 de desembre). També faran classes magistrals de cant i piano a Tòquio, Osaka i Kioto. El primer recital a Kioto estarà integrat per obres de compositors russos, valsos de Chopin per a piano i àries d'òpera. El d'Itami, que faran en col·laboració amb el Centre Català de Kansai i l'ambaixada espanyola, l'integraran obres de compositors catalans com Granados, Albéniz, Toldrà, Mompou, Montsalvatge i també de Manuel de Falla.